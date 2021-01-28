Олега Навального задержали на 48 часов

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28.01.2021, 0:24, Новости дня
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Олега Навального, брата оппозиционера Алексея Навального, задержали на 48 часов. Об этом написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По его словам, Навальный задержан по 91-й статье УПК, в которой описаны основания для задержания подозреваемого. 

Жданов также опубликовал документы, из которых следует, что Навальный является подозреваемым по ст. 236 УК РФ – о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу.

— Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Олега Навального забирают в ИВС на Петровку 38.

— Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Это просто издевательство. Сатья до двух лет лишения свободы, не должно быть ареста. Какое задержание pic.twitter.com/GWeiqDRfOQ

— Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Он сообщил, что юриста ФБК Любовь Соболь также задерживают на двое суток по той же статье.

Любовь Соболь сейчас задерживают на 48 часов в статусе поздозреваемой по 91 ст. УПК.

— Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Кроме того, российские силовики задержали помощника Навального Илью Пахомова. 

Сотрудник ФБК Илья Пахомов задержан и оставлен на ночь в камере ОВД Внуково. Завтра суд по ст. 19.3 КоАП. Протокол за то, что СИДЕЛ В КАФЕ аэропорта и ждал Алексея. Никаких законных требований к нему не предъявлялось полицией. pic.twitter.com/qFN5Yt69MZ

— Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) January 27, 2021

27 января силовики пришли с обыском в квартиру Алексея Навального в Марьино, где находились его жена и брат. После допроса Олега Навального увезли полицейские. Также обыски провели в офисе Фонда борьбы с коррупцией, в студии “Навальный Live”, дома у Любови Соболь и по другим адресам сторонников Навального.

Основанием для обысков стало уголовное дело по ст. 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митинге 23 января.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения от отравления в клинике “Шарите” в Германии. Его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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