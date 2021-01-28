 

Российская пропагандистка Симоньян приехала в оккупированный Донецк. В ТКГ заявили, что она проведет форум “Русский Донбасс”

28.01.2021, 0:24, Новости дня
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Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян приехала в оккупированный Донецк. Об этом свидетельствует опубликованное фото, сделанное на фоне таблички с названием города, которое она 27 января опубликовала в своем Telegram-канале.

“Если кто меня потерял, я тут”, – подписала она фото на фоне таблички “Донецк”.

Цель визита на территорию Украины, временно не подконтрольную Киеву, Симоньян не сообщила.

Пропагандистка отметила, что приехала на Донбасс не одна, а со своим супругом, телеведущим Тиграном Кеосаяном, а также пропагандистом Романом Бабаяном.

Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на источники в “ДНР”, сообщил, что она якобы посетила “непосредственно линию соприкосновения рядом с донецким аэропортом”.

По их данным, Симоньян побывала в Иверском монастыре, который находится рядом с донецким аэропортом.

Позже в паблике сообщили, что Симоньян подтвердила информацию их источника.

Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Денис Казанский в своем Telegram-канале заявил, что в Донецк едут российские журналисты для проведения форума “Русский Донбасс”.

“Российские пропагандисты Симоньян, Кеосаян и Бабаян едут в Донецк, чтобы провести форум “Русский Донбасс”, – заявил Казанский.

С 2005 года Симоньян возглавляет телеканал RT, а также является главным редактором пропагандистского информационного агентства “Россия сегодня”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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