 

Билл Гейтс прокомментировал теории заговора, утверждающие, что он стоит за разработкой коронавируса

28.01.2021, 0:24, Новости дня
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Основатель Microsoft Билл Гейтс хочет изучить теории заговора, возникшие во время пандемии коронавируса, и что за ними стоит. Об этом он заявил 27 января в интервью Reuters.

Гейтс сказал, что ошеломлен количеством сумасшедших и злых теорий заговора, распространяемых в социальных сетях. Одна из таких теорий утверждает, что Гейтс и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи создали пандемию COVID-19, чтобы получать прибыль и использовать вакцины от коронавируса для вставки микрочипов, что якобы позволит им контролировать людей.

По мнению Гейтса, такие теории прижились из-за сочетания пугающего вируса и роста социальной активности СМИ. Основатель Microsoft выразил надежду, что это пройдет. Он заявил о готовности изучать эту проблему, чтобы понять, как она меняет поведение людей и как “минимизировать это зло”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего заболеваемость, во всем мире COVID-19 подтвердили у 100,65 млн человек, 2,16 млн заболевших умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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