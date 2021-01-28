 

В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp

28.01.2021, 0:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мессенджер Telegram внедряет функцию переноса переписки пользователей из других приложений, в частности WhatsApp, следует из описания обновления, размещенного в магазине приложений AppStore.

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений – например из WhatsApp, Line или KakaoTalk», – приводит ТАСС текст описания обновления в магазине приложений AppStore. Кроме того, после обновления мессенджера пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков.

Напомним, 16 января мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания собиралась получить сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о бегстве пользователей в Telegram из-за новой политики WhatsApp. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Направлен запрос на срочное использование «Спутника V» в Бразилии

17.11 / Страны БРИКС поблагодарили борющихся с коронавирусом медиков

06.10 / В Нижнем Новгороде сотни людей пришли на прощание со Славиной

22.01 / Денисова рассказала, по какому маршруту планируют вернуть украинских пленных

11.08 / Си Цзиньпин призвал жителей Китая экономить еду

17.01 / Умер продюсер последнего альбома The Beatles Фил Спектор

12.01 / “Начали выпадать зубы, я с собой их принес”. Фигурант дела Шеремета Антоненко пожаловался на условия пребывания в СИЗО

11.08 / На рынке «Теплый стан» в Москве началась спецоперация

03.10 / В Германии открыли памятник Горбачеву

05.12 / Мурманская область объявила 31 декабря выходным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска