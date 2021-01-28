В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp

28.01.2021, 0:18, Новости дня

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Мессенджер Telegram внедряет функцию переноса переписки пользователей из других приложений, в частности WhatsApp, следует из описания обновления, размещенного в магазине приложений AppStore.

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений – например из WhatsApp, Line или KakaoTalk», – приводит ТАСС текст описания обновления в магазине приложений AppStore. Кроме того, после обновления мессенджера пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков.

Напомним, 16 января мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания собиралась получить сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о бегстве пользователей в Telegram из-за новой политики WhatsApp. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.