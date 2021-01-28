 

Кого похищают инопланетяне?

28.01.2021, 6:35, Разное
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Анализируя рассказы похищенных людей можно набросать приблизительные характеристики выбираемых жертв. Кого же, предположительно, выбирают пришельцы, а кого – нет?

Поскольку шумихи вокруг похищений инопланетяне не хотят, они не берут на борт известных политиков и публичных людей. В этом случае похищение могло бы получить широкую огласку, что вовсе не желательно для чужих. Стало быть, в жертвы они выбирают людей, которые не смогут предать публичной огласке то, что с ними случилось.

Похищенными могут оказаться люди, которые интересуются уфологией и сознательно ищут контакта с пришельцами, пытаются с ними всячески связаться. Так что, сведущие люди, желающие встречи с инопланетянами, находятся в группе риска.

Было замечено, что часто пришельцы выбирают людей со средними умственными способностями, которые не смогли бы адекватно мыслить в критической ситуации и анализировать происходящее. На них удобнее воздействовать с помощью гипноза и внушения. Жертва обязательно должна быть напугана, в этом случае, опять же, её волю легче подчинить.

Часто выбираются члены одной семьи. Если похитили ребёнка, значит будет похищен и кто-то из родителей, а то и оба. Возможно, инопланетяне пытаются понять семейные связи или изучают генетическую наследственность, идущую от родителей к детям.



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