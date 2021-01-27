Украину засыпает снегом, Россия отбивается от призывов освободить Навального, Bellingcat выпустил новое расследование о ФСБ. Главное за день

27.01.2021, 23:00, Новости дня

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В нескольких регионах Украины из-за ухудшения погоды объявили красный уровень опасности

В Украину пришел циклон – сегодня и завтра в нескольких областях Украины сильный ветер и до 40 см снега. В Одесской и Николаевской областях снегопад уже начался.

Руководителям учебных заведений в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях посоветовали подготовиться к возможному переходу на дистанционную форму обучения.

СБУ опубликовала доказательства причастности экс-замглавы спецслужбы к заказному убийству

Служба безопасности Украины разыскивает бывшего первого зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного как подозреваемого, ему хотят вручить ходатайство об избрании меры пресечения. По данным спецслужбы, он участвовал в организации убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Ранее о “криминальных разборках между группами влияния” внутри спецслужбы сообщали СМИ.

Bellingcat, The Insider и Der Spiegel выпустили новое расследование о ФСБ

На основании информации о перелетах сотрудников ФСБ расследователи пришли к выводу, что та же группа сотрудников ФСБ, которая, по их данным, организовала отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального, причастна к смерти как минимум трех человек за период с 2014-го по 2019 год.

G7 и Евросоюз призвали освободить Навального, МИД РФ назвал это “антироссийским демаршем”

К странам и мировым организациям, призывающим освободить Навального из-под политически мотивированного ареста, отпустить задержанных на митингах его сторонников и объяснить ситуацию с его отравлением, присоединились “Большая семерка” и Евросоюз.

МИД РФ назвал их совместное заявление “антироссийским демаршем” и порекомендовал “отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны, уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан”.

Тем временем в России в квартиру Навального и его жены пришли с обыском, силовики начали ломать дверь. С обысками пришли и к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией и членам Либертарианской партии России. По предварительной информации, следственные действия проходят по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время акций протеста в поддержку Навального. Брата политика, Олега Навального, силовики после обыска увезли.

Об участии в акциях в поддержку Навального начали допрашивать школьников.

В Кремле заявили о серьезных разногласиях по Донбассу у Путина и Байдена

Журналисты обратили внимание на то, что Кремль в сообщении о разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена написал, что обсуждался вопрос “внутриукраинского урегулирования”, а американская сторона сообщала о поддержке суверенитета Украины в контексте угроз со стороны России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что использование разных формулировок отражает позицию сторон, а разница в изложении “говорит о серьезных разногласиях на этот счет”.

Путин выступил в Давосе – говорил о любви и единстве России с Европой

Президент РФ, выступая на Давосском форуме, сообщил, что у Европы и России общая культура, и по сути, это “одна цивилизация”. “Но любовь невозможна, если декларируется одной стороной. Она должна быть взаимной”, – заявил он. Российский лидер также отметил, что ситуация в мире может развиваться “неуправляемо и непредсказуемо”, что чревато “борьбой всех против всех”.

Процесс обмена пленными с группировками “ДНР” и “ЛНР” заблокирован

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что Украина с сентября просит представителей боевиков предоставить списки пленных на обмен, но те под разными предлогами блокируют процесс. Передача пленных украинцев, которую ожидали от боевиков 20–21 января, до сих пор не произошла.

Глава МИД Венгрии заверил, что у венгров Закарпатья нет сепаратистских намерений

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил с визитом Украину и на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил, что “обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла”. Он отметил, что в знак добрых намерений своей страны Венгрия продолжит реабилитацию украинских военных и будет принимать детей с востока Украины на отдых.

“Нафтогаз України” установил цену на газ на февраль

Газопоставляющая компания “Нафтогаз України“ установила в феврале цену на газ в размере 6,86 грн за кубометр – это на 13 коп. ниже закрепленной правительством.

Кабмин же сегодня дополнил свое постановление – максимальная цена за кубометр на уровне 6,99 грн будет действовать и для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Кроме того, Кабмин поддержал выплату компенсаций гражданам, у которых установлено электроотопление.

УЕФА подтвердил проведение Евро 2020 в 12 городах

УЕФА намерен провести чемпионат Европы по футболу 2020, перенесенный на лето 2021 года, в 12 первоначально запланированных городах. В организации рассматривают четыре сценария допуска болельщиков на матчи чемпионата, окончательное решение по этому вопросу примут в апреле.

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