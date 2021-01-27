 

“Может, пора забрать пасочки у этого мальчика?” Нардеп Лерос заявил, что Зеленский собирается на второй срок

27.01.2021, 22:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Исключенный из парламентской фракции “Слуга народа” внефракционный нардеп Гео Лерос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует идти на второй президентский срок. Об этом нардеп написал в Facebook.

По словам депутата, Зеленский заявил об этом во время празднования своего дня рождения, 25 января.

“Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок. Может, нам уже пора забрать пасочки у этого мальчика?”, – написал Лерос.

Откуда депутату это известно, он не уточнил. 

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3668047489899020

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. 

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он говорил, что по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года тогдашний глава Офиса президента Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский, возможно, решит баллотироваться еще раз. “Действительно, для того чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно”, – сказал он в эфире программы “Бацман”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / “Отменить невозможно”. В мэрии Львова рассказали, какие мероприятия запланированы на Новый год и Рождество

28.12 / SRF – моря Таиланда оживают благодаря отсутствию туристов

25.09 / США потребовали от ЕС не вести переговоры с Мадуро

25.12 / Израиль нанес ракетные удары по Сирии

11.07 / Политика: Окружение Фургала подставило жителей Хабаровска

30.08 / Поджог авто в Киеве. Нардеп Лерос рассказал, что камера, направленная на парковку, не работала

05.01 / Компания Olympus продала фирму по производству фотоаппаратов

13.09 / Озвучена возможная причина нападения на кандидата в гордуму Липецка

05.09 / Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в РФ в сентябре

01.12 / Страны НАТО высказались за диалог и «сдерживание» России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска