“Может, пора забрать пасочки у этого мальчика?” Нардеп Лерос заявил, что Зеленский собирается на второй срок

27.01.2021, 22:30, Новости дня

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Исключенный из парламентской фракции “Слуга народа” внефракционный нардеп Гео Лерос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует идти на второй президентский срок. Об этом нардеп написал в Facebook.

По словам депутата, Зеленский заявил об этом во время празднования своего дня рождения, 25 января.

“Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок. Может, нам уже пора забрать пасочки у этого мальчика?”, – написал Лерос.

Откуда депутату это известно, он не уточнил.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3668047489899020

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он говорил, что по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года тогдашний глава Офиса президента Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский, возможно, решит баллотироваться еще раз. “Действительно, для того чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно”, – сказал он в эфире программы “Бацман”.

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