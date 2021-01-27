 

В США предупредили о сохранении повышенной угрозы мятежа

27.01.2021, 23:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Повышенная угроза, связанная с применением насилия, вероятно, сохранится в США в ближайшие недели, говорится в заявлении американского Министерства внутренней безопасности (МВБ).

«В настоящее время в Соединенных Штатах существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится в ближайшие недели», – приводит ТАСС заявление.

При этом МВБ отметило, что не располагает информацией, указывающей на конкретный и реальный заговор.

«Однако в последние дни продолжаются ожесточенные беспорядки, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что лица, разочарованные осуществлением государственных полномочий и сменой президентской власти, а также, предположительно, имеющие другие претензии, и по идеологическим причинам подпитываемые ложными высказываниями, могут продолжать мобилизовывать широкий круг идеологически мотивированных субъектов для подстрекательства к насилию или его совершения», – отмечается в заявлении.

В воскресенье СМИ сообщали, что после инцидента с полицейским, который протаранил на автомобиле толпу стритрейсеров в американском городе Такома, штат Вашингтон, вспыхнули протесты против действий полиции.

В субботу вечером полицейский на внедорожнике въехал в толпу участников уличных гонок, которые обступили патрульный автомобиль и не давали проехать, одного из них сотрудник переехал, пытаясь прорваться в безопасное место. Инцидент попал на видео очевидцев и начал распространяться в соцсетях. Всего с места происшествия были госпитализированы двое пострадавших, один из них был выписан в воскресенье утром.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Палата представителей снова проголосовала за импичмент Трампа, Украина попала в топ несчастливых стран. Главное за день

06.08 / Посол РФ и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска

30.08 / Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Беларуси

19.01 / Тупицкий написал заявление Венедиктовой. Он считает, что ГБР и генпрокуратура нарушили Конституцию

23.11 / Альянс против Запада — несмотря ни на что Путин и Эрдоган всегда «встречаются на полпути»

10.11 / Молчание Путина по поводу победы Байдена предвещает годы напряжённости

25.06 / Назван главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний

09.09 / Эксперт: В подобных АУЕ сообществах состоит порядка 25 миллионов россиян

30.08 / В Китае обрушился ресторан, погибли по меньшей мере 13 человек

20.12 / Создана «умная» космическая ткань

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска