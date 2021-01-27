США приостановили продажу американского оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

27.01.2021, 23:00, Новости дня

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена на время прекратила продажу американских вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), сообщила The Wall Street Journal.

По словам источников издания, помощники Байдена «проводят оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов», которые были одобрены при 45-м президенте США Дональде Трампе. Рассматриваются, в частности, сделки по продаже Саудовской Аравии высокоточных боеприпасов и истребителей пятого поколения F-35 Объединенным Арабским Эмиратам. Как отмечает издание, Вашингтон согласился поставить указанные вооружения Абу-Даби в связи с достижением соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ, передает ТАСС.

Источники издания отмечают, что практика проведения новой администрацией оценок заключенных ранее сделок по продаже вооружений «не является необычной». По сведениям издания, «многие транзакции, вероятно, будут завершены, несмотря на задержку». Как говорится в материале, Вашингтон, в частности, хочет быть уверен в том, что вооружения, о которых идет речь, не будут применены в Йемене.

Напомним, в ноябре минувшего года госдепартамент США уведомил Конгресс о решении продать ОАЭ истребители F-35, беспилотники MQ-9B и другое вооружение на сумму более 23 млрд долларов. В мае стало известно о решении администрации Дональда Трампа продать Саудовской Аравии партию высокоточных управляемых авиационных бомб (УАБ). В июне 2019 года в Пентагоне объяснили намерение продавать оружие ОАЭ и Саудовской Аравии тем, что в противном случае эти страны будут покупать вооружения у РФ и Китая.