Власти Москвы раскрыли планы по производству вакцины «Спутник V»

27.01.2021, 23:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В особой экономической зоне «Технополис «Москва» ежемесячно смогут производить около 11 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадке особой экономической зоны «Технополис Москва», работающей в городе, в беспрецедентно короткие сроки, чуть более трех месяцев, совместно с компанией «Р-Фарм» создали современнейшее производство по выпуску вакцины, которое подразумевает полный цикл производства. Начиная от выращивания соответствующего материала биологического и, соответственно, его соответствующей фасовки. Мы рассчитываем начало выпуска первых товарных партий на конец февраля. Если брать предельную производственную мощность данного завода, то речь идет об 11 млн доз вакцин ежемесячно», – приводит слова Ефимова ТАСС.

Заместитель мэра заметил, что заводу потребуется некоторое время для выхода на полную производственную мощность. «Мы рассчитываем, что даже в ближайшие месяцы производство будет составлять по несколько миллионов доз вакцин. И если говорить про непосредственно компанию-производителя, то они рассматривают и вопросы экспорта своей продукции», – сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия-24»..

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в РФ стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.