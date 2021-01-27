«Добро пожаловать домой!»

27.01.2021, 23:03, Разное

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Прикованным наручниками к сиденью и с мешком на голове юриста ФБК Владлена Лося вывезли из РФ в Беларусь.

Юриста Фонда борьбы с коррупцией* белоруса Владлена Лося задержали в четверг, 21 января. В тот же день ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и запретили въезд в РФ до 27 ноября 2023 года, после чего составили административный протокол за неповиновение сотруднику полиции и арестовали на три дня. По истечении трех суток ареста найти Владлена так никто и не смог. Коллеги уже собирались подавать заявление о похищении человека. Но через полсуток юрист все же вышел на связь — из Беларуси. Оказалось, что его выдворили из России. Как и почему это произошло, «Новая» узнала из первых уст.

Владлен Лось. Скриншот

— В воскресенье, 24 января, закончился срок моей отсидки в спецприемнке. Я пошел получать свои вещи. И как только я за них расписался, открылась дверь соседнего кабинета, и оттуда выскочили пять человек в штатском и в балаклавах. Меня снова задержали, — рассказывает Владлен Лось. С корреспондентом «Новой» он вышел на связь из безопасного, как он сказал, для него места. — Никто из них не представился. Я просил пояснить, что происходит, за что и кто меня задерживает, в каком статусе я нахожусь. Никто ничего не объяснил. Там же

на меня надели наручники и вывели через главный вход. На улице меня уже ожидала машина — небольшой микроавтобус. Туда меня и поместили. Приковали наручниками к переднему сиденью, надели мешок на голову и повезли.

— Вас не били?

— Нет, не били. Предлагали воду и еду.

— Везли долго?

— Время рассчитал примерно так: срок моего ареста заканчивался в 14.00. А передали меня через границу уже в 0.28. Соответственно, везли порядка 10 часов. Везли намеренно долго, для того чтобы я считался нарушителем. По предписанию я ведь должен был покинуть страну до 00.00, а привезли меня на границу уже за полночь. Так что я теперь еще и злостный преступник — нарушил срок выезда из России. Еще было указано, что я отказывался покидать страну. Хотя ничего нарушать я не планировал. С собой у меня был паспорт. Его отдали. Других документов и личных вещей с собой у меня не было.

— Что происходило на границе?

— Мне зачитали решение о депортации. Было озвучено, что у меня был запрет на въезд до 2023 года, наложенный решением МВД по Татарстану. И я его якобы нарушил. Собственно, узнал я об этом в день моего задержания, 21 января. Потом мне отдали паспорт. На границе меня ждал автомобиль с белорусскими милиционерами, которые приехали из Витебска. Российские полицейские сказали им: «Принимайте». Белорусские милиционеры попросили мой паспорт, проверили его, спросили, где я живу, есть ли у меня деньги добраться до места, есть ли связь. Я сказал, что в помощи не нуждаюсь, справлюсь сам. А они мне: «Добро пожаловать домой!» Дошел до ближайшего кафе, зарядил телефон, связался с коллегами. Тогда же заметил, что за мной следят люди из машины.

Понимал, что оставаться в Беларуси небезопасно. Заказал такси и поехал прямиком в аэропорт. Всю дорогу до аэропорта меня вели две машины. Купил билет, видел, что меня по-прежнему ведут. Слежка продолжалась вплоть до паспортного контроля и досмотра. Дальше приключений не было.

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— Где вы сейчас?

— Не буду озвучивать. Скажу только, что я в безопасном месте. И я бодр. Все, что произошло со мной, увы, не новая история. Главное — не зацикливаться.

— Что планируете делать дальше?

— Падать духом не собираюсь. Буду и дальше делать свою работу. Я ведь могу работать и удаленно.

— Будете ли оспаривать выдворение?

— Копию решения о моем выдворении мне так и не выдали, хоть я и просил. Документ мне просто зачитали. Разумеется, решение о депортации я планирую обжаловать. Хотя очень сомневаюсь, что его получится отменить.

Ольга Ивашенко

специально для «Новой»

*организация, выполняющая функции иностранного агента, в соответствии с решением Минюста России.

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