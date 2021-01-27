В Индиане турист встретил в лесу йети с детенышем

27.01.2021, 23:09, Разное

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Заночевав с подругой в палатке посредине леса, турист проснулся от странных звуков, нечто стояло возле его автомобиля снаружи и пыталось открыть дверь. Сначала он решил, что это какой-то местный житель или другой турист, но потом увидел нечто пугающее.

В США вышла в свет книга "Звери Северной Америки" автора Эндрю МакГрата, в которой был описан случай встречи с йети и его детенышем в лесах Индианы в 2018 году.

Неназванный мужчина вместе со своей подругой отправился отдыхать в лесной кемпинг в округе Монро, штат Индиана. Когда наступил вечер, они поставили палатку, а потом заснули, но посредине ночи мужчина внезапно проснулся, когда услышал снаружи какие-то лязгающие звуки.

По словам очевидца, это звучало так, словно кто-то дергал за ручку дверцу его автомобиля марки Ниссан, который был припаркован неподалеку. Он рассердился, решив что какой-то другой турист решил угнать его машину, и выскочил из палатки. Однако возле автомобиля он никого не увидел.

Мужчина немного постоял возле машины, а потом решил вернуться в палатку. Он приоткрыл занавеску, чтобы видеть, что происходит снаружи, а потом стал ждать. Он был уверен, что кто бы там ни был, он вернется.

Однако, он не ожидал увидеть там не человека и не животное, а что-то совершенно иное.

Он снова услышал непонятные звуки снаружи и затаил дыхание, а потом увидел возле палатки высокий темный силуэт. Существо стояло и не двигалось, а потом снова скрылось в тени. После этого очевидец снова выскочил из своей палатки и побежал к машине.

Внезапно он застыл на месте, так как увидел перед собой очень большую фигуру, которая шла прямо к нему. До того момента он не верил в йети, но теперь понимал, что это существо является именно им.

В панике мужчина снова побежал к палатке, нырнул внутрь и как можно быстрее застегнул молнию. Он затаил дыхание и услышал как существо, тяжело ступая, приближается к палатке.

"Оно подошло к дальнему углу палатки, встало над ней, хмыкнуло, ударилось о палатку грудью и громко зарычало. Я застыл на месте от ужаса. Это существо было таким огромным! Я уверен, что его рост был не менее 2,5 метра и оно весило около 450 кг.

Тем временем у палатки появилось второе существо, много меньше первого, я думаю, что это был йети-подросток и что именно он игрался с ручкой моего Ниссана. Он начал обнюхивать палатку прямо над моей головой".

По словам очевидца, он четко видел силуэты обоих йети на фоне ткани палатки и в окошко. Они были хорошо видны в лунном свете. Плечи взрослого йети были чрезвычайно широкими и по сравнению с ним, мужчина ощутил себя маленьким ребенком.

"Потом оно стало издавать странные звуки, обращаясь к подростку. Это звучало как родительский разговор, сопровождающийся щелчками и хлопками языком. Я знал, что это существо может легко сломать мне позвоночник с минимальными усилиями, но оно решило этого не делать. Наверное оно ощутило мой ужас и ему было достаточно этого".

После этого оба йети ушли от палатки и скрылись в лесу.