 

Мнение: Кто подсунул Путину «заготовку» про детей?

27.01.2021, 23:06, Разное
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За два дня до акции протеста 23 января, в «Новой» была опубликована моя колонка «В субботу заприте детей дома», в которой я написал:

«… в социальных сетях тысячи свежезарегистрированных аккаунтов продолжают агитировать за участие в митингах именно молодежь, и конкретно — подростков, несовершеннолетних.

Это явление носит явно организованный характер и похоже на провокацию.

И вот почему. Если 23 января на акцию протеста выйдут несовершеннолетние, если они будут жестко задержаны при столкновениях с полицией и Росгвардией, родители этих детей вполне могут обратиться с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении к ответственности тех, кто призывал к участию в акции протеста. А это не только административный штраф или арест по статье 20.2 КОАП. Возможен и куда более жесткий сценарий».

Подробности здесь

Текст набрал более 125 тыс просмотров. Надеюсь, что мне удалось хоть кого-то убедить именно «запереть детей дома». Детей на акции протеста 23 января было немного. Хотя они, конечно, были. И кадры с детьми с удовольствием тиражируют пропагандистские ресурсы, напирая на тезис, что протестующие прикрывались женщинами и детьми. Этот тезис озвучил даже Путин.

Видимо, это была домашняя заготовка. Вытащить на акцию протеста как можно больше детей, задержать как можно больше детишек и обвинить сторонников Навального в том, что они прикрываются детьми.

План сорвался. Картинок, демонстрирующих прикрывание детьми, набрать, увы, не удалось. Но, видимо, кто-то решил,  не пропадать же домашней заготовке. Если нельзя показать, то об этом можно просто говорить. Но что удивительно, эту заготовку подсунули и президенту. И он ее тоже озвучил. Невольно напомнив другое выступление Путина про женщин и детей:

Похоже, подставили президента. Вот мне и интересно, кто подсунул  Путину дезу про женщин детей, которыми прикрывались сторонники Навального?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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