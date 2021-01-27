 

В Чили неизвестное существо убило 50 лам и альпак, высосав из них кровь

27.01.2021, 23:06, Разное
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В Чили фермер за одну ночь лишился около 50 лам и альпак, обнаружив их обескровленные трупы. Напуганный мужчина обвиняет во всем чупакабру.

Журналисты узнали, что как минимум с ноября 2020 года в городке Центра-Читани (Чили) и его окрестностях, на границе с Боливией, посилился загадочный хищник, нападающий на домашний скот. Особенно по вкусу ему пришлись ламы и альпаки, и убивает он их, высасывая кровь через мелкие проколы.

Последнее по времени нападение оказалось самым массовым, уверяется, что всего за одну ночь фермер по имени Хуан Чоке лишился сразу целого стада в полсотни животных, в том числе детенышей. 

Фермер уверяет, что кровь была именно высосана, так как рядом с трупами следов крови найдено не было. 

Первоначально местные фермеры считали, что животных убивают какие-то злые люди, которые мстят фермерам за неназванные обиды. Но сейчас большинство уверены в том, что всему виной какое-то "злобное животное" или мифическая чупакабра.

Местное описание чупакабры немного отличается от традиционного. Люди считают, что это аналог зомби, который питается кровью животных, чтобы поддерживать в себе жизнь.

Первоначально монстр убивал всего 1-2 животных за раз, но его аппетиты быстро увеличивались. Или же таких "чупакабр" тут оказалась целая стая.

В попытке отпугнуть ночного хищника, фермер установил возле загонов с альпаками и ламами фонари на солнечных батареях, которые должны по ночам освещать загоны. Но пока не ясно, поможет ли такая мера.

Тем временем местный ветеринар изучил состояние убитых животных и пока лишь смог сообщить, что он не нашел никаких следов того, что их убили привычные местные хищники вроде пумы или лисы. 

"На уровне груди у них находятся лишь два небольших отверстия и нет больше никаких следов. Очевидно через эти отверстия отсасывалась кровь, но необходимо провести более тщательное расследование", – рассказал ветеринар Андреа Нието.

Также в загонах с ламами и альпаками не обнаружилось ни одного постороннего отпечатка лап. 



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