 

В клинике в центре Москвы избили хирурга

27.01.2021, 23:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вечером 25 января за медицинской помощью обратился 44-летний хирург из стоматологической клинике на Цветном бульваре в центре Москвы. Мужчину избили прямо на рабочем месте. В больнице у пострадавшего зафиксировали закрытый перелом костей носа и ссадину спинки носа, передает сетевое издание “Москва 24”. По факту случившегося проводится проверка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / В России зафиксировали более 23 тысяч новых зараженных коронавирусом

07.10 / Зюганов сообщил подробности секретного разговора с Путиным

16.11 / Moderna оценила эффективность своей вакцины от COVID-19 в 94,5%

30.07 / Как в Канаде шахтер нашел в горах таинственный портал в другой мир

26.09 / Эксперты рассказали о пяти малоизвестных полезных свойствах активированного угля

09.08 / Мнение: Белорусы выбрали судьбу Лукашенко

05.10 / LG становится главным экспериментатором в дизайна смартфонов: LG K92 выглядит необычно сразу во многих деталях

29.07 / Модель Коко Роша ждет третьего ребенка

14.11 / Мнение: Памятка для жен в декрете

11.09 / Мнение: Практический вопрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска