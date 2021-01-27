Из Москвы собрались выселить бобров

27.01.2021, 23:00, Разное

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Эксперты отмечают рост популяции бобров на территории старой Москвы. В результате регулярно на берегах Сетуни и Яузы люди встречают обгрызенные и поваленные деревья. Если ситуацию не изменить, то с каждым годом этих животных будет все больше, а вот деревьев – меньше.

“Бобров лучше переселить в хорошие природные биотопы, например, в новую Москву”, – цитирует “Радио 1” начальника отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергея Бурмистрова. Он подчеркнул, что делать это следует летом.