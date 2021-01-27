 

Из Москвы собрались выселить бобров

27.01.2021, 23:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты отмечают рост популяции бобров на территории старой Москвы. В результате регулярно на берегах Сетуни и Яузы люди встречают обгрызенные и поваленные деревья. Если ситуацию не изменить, то с каждым годом этих животных будет все больше, а вот деревьев – меньше.

“Бобров лучше переселить в хорошие природные биотопы, например, в новую Москву”, – цитирует “Радио 1” начальника отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергея Бурмистрова. Он подчеркнул, что делать это следует летом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Мнение: Как образовался долг Молдовы «Газпрому» в 7 миллиардов долларов

22.12 / Мнение: Украинская легенда из СД

09.08 / Мнение: Что нужно для создания электромобилей в России

13.01 / То есть, ничего не было?! – Личное мнение

20.07 / Тата Бондарчук впервые показала нового ухажера

28.07 / “Я люблю Меган, но не горжусь тем, кем она стала”: Томас Маркл прокомментировал новую жизнь дочери

24.09 / Силиконовая пустыня

28.06 / Ариана Гранде отметила день рождения в стиле хоррора “Солнцестояние”

23.01 / Политик Лебедько: Деятельность Тихановской за пределами Белоруссии – это кошмар или удар для Лукашенко

30.11 / Известный врач умер в Екатеринбурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска