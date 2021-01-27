Украина и Канада создадут рабочую группу для упрощения визового режима – МИД Украины

27.01.2021, 22:36, Новости дня

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Украина и Канада создадут рабочую группу, которая, в частности, будет работать над вопросом либерализации визового режима между странами. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Письмо о намерениях создать между МИД и Министерством внутренних дел Украины и министерством по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады рабочую группу подписали украинские министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и внутренних дел Арсен Аваков и канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Мендичино.

В документе сообщается, что Украина и Канада создают рабочую группу для “реагирования на мировые миграционные вызовы и дальнейшего диалога по вопросам мобильности”. Группа будет работать над вопросами в сфере миграции и мобильности, включая вопрос упрощения режима поездок граждан Украины в Канаду.

“Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду”, – заявил Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter создание украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности.

“Приветствую создание украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности. Уверен, этот новый инструмент будет способствовать активизации двустороннего диалога Украины и Канады по вопросам миграции и упрощению режима поездок украинцев в Канаду”, – отметил президент.

Вітаю створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності. Впевнений, цей новий інструмент сприятиме активізації двостороннього діалогу та з питань міграції та спрощенню режиму поїздок українців до Канади.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2021

Консультации о либерализации визового режима между Украиной и Канадой стартовали в 2015 году.

В сентябре 2017 года тогдашний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Канада пока не готова к диалогу о безвизе с Украиной. Трюдо объяснял, что для начала таких переговоров Украина должна соответствовать “ряду четких показателей”.

После смены власти в Украине диалог возобновился. 9 июня тему либерализации визового режима обсуждали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канадский вице-премьер Христя Фриланд.

Президент Владимир Зеленский 15 июня в беседе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что Украина надеется на прогресс в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для украинских граждан.

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