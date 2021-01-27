Чиновник НАБУ подделал больничный, чтобы получить 30 тыс. грн страховки – Госбюро расследований

27.01.2021, 22:36, Новости дня

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Бывшего начальника отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили в использовании ложных документов, чтобы получить более 30 тыс. грн материальной помощи. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований на своей странице в Facebook.

“Чиновник подозревается в: мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 1 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины); подстрекательстве к составлению и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины); использовании заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины)”, – сообщили в бюро.

По данным следователей, сотрудник НАБУ уговорил врача выдать ему больничный, который не соответствовал действительности. После чего, по этому листу “путем ведения в заблуждение руководства и комиссии по социальному страхованию Нацбюро” он получил страховые выплаты на сумму более 30 тыс. грн.

Сотрудник НАБУ рассказал, что якобы травмировался в Полтавской области, обратился в больницу и продлевал больничный. Однако по документам выяснилось, что лечение он не проходил, а на корешке нетрудоспособности расписался самостоятельно.

Следователи ГБР также сообщили о подозрении врачу в служебной подделке, то есть в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 1 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины Украины).

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, отметили в ГБР.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1807226449432987

По информации “Страны”, больничный подделал Владимир Новиков, который ранее руководил первым отделом детективов второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. В издании отметили, что его считают приближенным к главе НАБУ Артему Сытнику.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

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