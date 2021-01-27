Мнения: Путин предложил глобальную левую идею

27.01.2021, 22:30, Новости дня

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Речь Путина на Давосском форуме. Речь современного левого политика. Не левоцентриста из партии «Нирыбанимясо», а именно современного левого, чья политическая философия базируется на Наоми Кляйн, Томасе Пикетти, Дэвиде Грэбере и прочих авторах этого круга. Тезисы речи полностью закрывают проблематику «новых левых».

Речь Путина на Давосском форуме. Речь современного левого политика. Не левоцентриста из партии «Нирыбанимясо», а именно современного левого, чья политическая философия базируется на Наоми Кляйн, Томасе Пикетти, Дэвиде Грэбере и прочих авторах этого круга. Тезисы речи полностью закрывают проблематику «новых левых».

– Главная проблема: растущее неравенство, которое основывается на неверных принципах конструирования экономического роста («рост на основе частного долга»).

– Неравенство перестало быть проблемой третьего мира и развивающихся стран, а пришло в страны «золотого миллиарда».

– Кризис модели экономического роста порождает популизм и радикализм, что, в свою очередь, ведет к «хрупкости» мира в социально-политическом смысле.

– Деградируют международные институты и система глобальной безопасности, это ведет не только к увеличению числа региональных конфликтов, но и к общей непредсказуемости ситуации.

– Единственным бенефициаром ситуации становятся крупные наднациональные корпорации, принадлежащие к евро-американскому миру, однако это никак в положительном смысле не влияет на жизнь в Европе и Америке, там тоже все больше и больше бедности и социального расслоения.

– Все больше и больше людей оказываются глобально невостребованными (не в смысле сегодня безработными, а именно принципиально невостребованными современным миром) – и их число увеличилось из-за пандемии кратно.

– Ресурс роста за счет старых инструментов – «количественного смягчения» и частного долга при маленьких налогах на прибыль корпораций – исчерпан, потому что в том числе основная проблема экономики – это люди, беднеющие и невостребованные.

– Вмешательство государства на стороне «людей» против «корпораций» – это единственное, что может спасти человечество в целом и средний класс в «цивилизованном мире» в частности.

– Особую угрозу человечеству представляют глобальные цифровые гиганты. «С точки зрения самих компаний, их монопольное положение оптимально для организации технологических и бизнес-процессов. Может быть, это так, но у общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидацией больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению, управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути, узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать: как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать?».

– Решение – за государством, за бюджетными стимулами, а «ключевую роль будут играть государственные бюджеты и центральные банки».

– Ну и четыре приоритета развития для человека, они же «гарантии» для него от правильного государства будущего: жилье/среда жизни; работа/доход; доступ к медпомощи; доступ к образованию. Именно в такой последовательности.

– Международная солидарность. Решение кризисов «военно-политических», но и не только их. Международное сотрудничество не должно и не может сводиться к урегулированию «военных» ситуаций. Кризис пандемический, кризис климатический, кризис беженцев («гуманитарный») не могут быть решены без совместной работы всех значимых стран прежде всего над устранением неравенства, над «выравниванием» показателей социально-экономического развития.

Из традиционного консервативного – единственное упоминание, что нашей базовой ценностью является семья и несколько интервенций в детальное описание роли РФ в урегулирование военных конфликтов. Остальное остро актуальная левая, повторюсь, повестка. Критика либерального глобализма не из позиции – «а мы туточки не согласные» и «оставьте нас в покое», а из позиции глобализма людей и их потребностей. Враг – не глобализация как таковая (она как раз друг – потому что только вместе человечество способно решать проблемы), а бенефициары нынешней модели глобализации – транснациональные корпорации с акцентом на «держателей цифровых платформ».

Очень последовательно, по всем основным «болевым» пунктам повестки и на серьезной теоретической базе. Удивительная речь и очевидная заявка на именно глобальные инициативы в области всех видов «солидарностей» в новом посткоронавирусном мире, воспринимаемом как окно возможностей.

Источник: блог Глеба Кузнецова

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