Экс-президент Армении заподозрил главу НКР в предательстве

27.01.2021, 22:30, Новости дня

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Бывший президент Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Роберт Кочарян предположил, что во время боев в Карабахе в резиденции главы непризнанной НКР Араика Арутюняна могли скрываться предатели, которые сливали информацию противнику.

«Когда Кочарян был в Степанакерте, он заметил, что азербайджанские бомбардировки обходят стороной резиденцию главы Карабаха Араика Арутюняна, – информирует Telegram-канал Sputnik Armenia.– Кочарян предполагает, что именно в этом здании могли скрываться предатели, которые сливали информацию противнику, в том числе и местонахождение главы Армии обороны [Карабаха] Джалала Арутюняна».

«В эту войну самое безопасное место было вокруг резиденции президента [НКР Араика Арутюняна], то есть его берегли. А [в] 1994-1995 гг, когда мое рабочее место было в этом здании, нас обстреливали из Града. Вместо крыши были натянуты пакеты, а вокруг здания были огромные воронки, оно было похоже на поле боя», – заметил Кочарян.

«До тех пор, пока правоохранительными органами не будет доказано, что нынешним властям предложили сделку за сдачу земель, каждый житель имеет право думать, что так и было. Но при действующих властях какое-либо расследование невозможно», – считает Кочарян.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объяснил согласие на скорейшее прекращение войны с Азербайджаном. Напомним, война в Нагорном Карабахе была официально остановлена 10 ноября. РФ выступила гарантом безопасности и ввела в регион миротворцев. Позже экс-президент Армении и НКР Роберт Кочарян обвинил Ереван в войне в Карабахе.