ФРС сохранила базовую процентную ставку на нулевом уровне

27.01.2021, 22:30, Новости дня

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Федеральная резервная система (ФРС) США на первом в 2021 году заседании сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, говорится в сообщении по итогам заседания руководства финансового регулятора.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам комитета в отношении максимальной занятости, а рост инфляции – целевых 2%», – приводит сообщение регулятора ТАСС.

Помимо поддержания ставки на уровне 0-0,25%, ФРС в ближайшие месяцы планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 млрд долларов ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере, на 40 млрд долларов ежемесячно, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности. «Покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и обеспечивают финансовые условия, поддерживающие поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий», – добавил регулятор.

В ФРС подчеркнули, что пандемия COVID-19 продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает значительные риски для экономических перспектив – как в США, так и во всем мире. «Темпы восстановления экономической активности и занятости в последние месяцы замедлились, причем слабость была сосредоточена в секторах, наиболее пострадавших от пандемии», – отметили в финансовом регуляторе, добавив, что дальнейшее развитие экономики будет в значительной степени зависеть от распространения вируса, а также от прогресса в вакцинации населения. За действия по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали все члены комитета. Следующее заседание американского регулятора состоится 17 марта.

Напомним, в марте 2020 года ФРС США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США. Позже финансовый регулятор сохранил ставку на нулевом уровне. При этом глава ФРС Джером Пауэлл усомнился в перспективах восстановления экономики США. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп призывал ФРС ввести отрицательную процентную ставку, однако финансовый регулятор отказался выполнять требование американского лидера.