 

В Москве арестовали второго фигуранта дела о нападении на полицейского на акции 23 января

27.01.2021, 22:28, Разное
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Пресненский районный суд Москвы на два месяца арестовал Тимура Салихова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому (ч.1 ст. 318 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Салихова отправили в СИЗО до 24 марта 2021 года.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании двух человек в связи с протестами 23 января. Салихов, по версии следствия, находясь на Страстной улице, во время участия в несанкционированной акции нанес находящемуся при исполнении должностных обязанностей росгвардейцу «несколько ударов в область головы и туловища». Позже СК опубликовал видео, в котором оба задержанных дают признательный показания.

Днем ранее Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта 2021 года Евгения Есенова по делу о применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК) во время протестной акции 23 января.

Помимо этого, по уголовному делу о применении насилия к силовикам во время митинга в поддержку политика Алексея Навального задержали и доставили на допрос в СК Валерия Евсина. Его адвокат Максим Пашков уточнил, что Евсин, насколько ему известно, проходит по делу свидетелем. В то же время СМИ сообщили, что его заподозрили по ст. 318 УК.

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Всего после акций 23 января в поддержку Навального, которые прошли по всей России, силовики завели как минимум 20 уголовных дел. В частности, в Москве, Петербурге и Владивостоке возбудили дела о «перекрытии дорог» (ч. 1 ст. 267 УК), управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило два уголовных дела о применении насилия к силовикам во Владивостоке.

Источник: Новая газета



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