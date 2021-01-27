 

Учёные: Неприятные ощущения в ногах сигналят о повышенном холестерине

27.01.2021, 22:20, Разное
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Зарубежные учёные выяснили, что болезненные ощущения в ногах сигналят о повышенном уровне холестерина. Эти симптомы могут привести к серьёзным последствиям и даже хромоте.
Полезный холестерин – это воскообразное жироподобное вещество, которое производит печень. Он необходим для образования клеточных мембран, витамина D и некоторых гормонов, а вот когда ЛПНП становится вредным и его концентрация зашкаливает, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому Американская кардиологическая ассоциация рекомендует проверять уровень холестерина каждые 4-6 лет.

Повышенная концентрация холестерина вызывает закупоривание кровеносных сосудов и провоцирует заболевания периферических артерий (ЗПА). Когда это происходит, возникают периодические спазмы и болевые ощущения в ногах, человек даже начинает хромать.

Как сообщают зарубежные кардиологи, ЗПА подвержены каждый двадцатый человек, перешагнувший 50-летний рубеж, и каждый пятый, которому больше 70. Если не лечить заболевание периферических артерий, то неизбежны инфаркты и инсульты.

Медики рекомендуют для снижения холестерина начать вести здоровый образ жизни: заняться ходьбой, плаванием и правильно питаться. Необходимо убрать из рациона трансжиры, фастфуд и всё жареное. Лучше употреблять как можно больше овощей и фруктов, семян и орехов, а также рыбу, птицу и оливковое масло.

Источник: www.express.co.uk



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