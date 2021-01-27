В эксплуатацию введен апарт-комплекс HILL8

27.01.2021, 22:20, Разное

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В эксплуатацию введен апарт-комплекс премию-класса HILL8, который находится в Москве на проспекте Мира. Все необходимые документы получила девелоперская группа «Сити-XXI век». Строительство данного объекта было завершено в соответствии со всеми сроками.

HILL8 представляет собой флагманский проект в Москве. Работы удалось завершить своевременно, несмотря на то, что 2020 год оказался сложным. Компания считает реализацию проекта своей победой. По словам гендиректора «Сити-XXI век» Антона Борисенко, эта работа задала новую планку по качеству в Останкинском районе, покупатели и инвесторы высоко оценили инновационную и техническую составляющую.

HILL8 имеет 15 этажей, общая площадь которых составляет 46 780 квадратных метров. Современное и уникальное здание расположено в двух минутах ходьбы от станции метро «Алексеевская». От него можно пешком добраться до ВДНХ и парка Сокольники. В комплексе есть 294 апартамента площадью 36-209 квадратных метров, имеется подземная парковка, из которой на лифте можно подняться на нужный этаж.

В облицовке трех нижних этажей был использован юрский камень. Само же здание проектировалось с учетом всех передовых BIM–технологий, поэтому в перспективе объектом можно эффективно управлять. Большое внимание девелоперы уделили вопросу экологии: есть сертификат о том, что здание соответствует международному стандарту BREEAM на уровне «VERY GOOD».

Над концепцией HILL8 трудились сотрудники агентства BBDO. За разработку архитектурного стиля, который полностью отвечает атмосфере места, ответственен Борис Левянт и его бюро ABD Аrchitects. В создании дизайн-концепции общественных зон принимал участие американский специалист Карим Рашид, а данный вопрос в самих апартаментах прорабатывал Борис Уборевич-Боровский из «Ub. design».

«Сити-XXI век» работает на рынке уже больше 20 лет, входит в группу компаний «Новард». Девелопер успел реализовать 60 проектов на рынке жилой недвижимости. Все они были построены в Москве и на территории столичного региона. В 2010 году компания вывела на рынок абсолютно новый продукт «Миниполис», идея которого заключается в создании единого жизненного пространства. Проект предусматривает управление ЖК и присутствие активной среды социальных коммуникаций. Самым известным таким объектом в Москве является миниполис Строгинский общей площадью 500 тысяч квадратных метров. В Подмосковье подобные проекты реализуются в Видном и Люберцах.

Компания занималась строительством и социально значимых объектов: стадион «Янтарь» и спортивный комплекс с бассейнами и ледовыми аренами, учебный комплекс ВШЭ в Строгино, центр «Неопалимая Купина» с гимназией с православным уклоном имени Платона Левшина.

Компания является лауреатом свыше 60 премий в области городского развития и недвижимости. В 2014 году проект «Соседский клуб» вошел в ТОП-50 лучших по России. Его даже презентовали президенту страны Владимиру Путину.