Более высокая смертность от COVID-19 среди мужчин нашла объяснение

27.01.2021, 22:20, Разное

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В одном из зарубежных изданий американские исследователи опубликовали статью, в которой проводится анализ динамики летальных исходов из-за COVID-19 в мире. В статье авторы выдвигают вероятные причины, которые объясняют более высокий уровень смертности от короновируса среди мужчин, чем у женщин.

По статистическим данным, за период пандемии по всей планете от короновируса мужчин умерло в 1,7 раз больше, чем представительниц прекрасного пола. Причиной такой ситуации может служить разная реакция иммунных систем мужчин и женщин на заражение SARS-CoV-2, считают ученые, представляющие Йельский университет (Коннектикут, США). Профессор Акико Ивасаки, являющийся одним из авторов исследования, заявил, что коренным аспектом различной реакции иммунной системы на короновирус у мужчин и женщин является количество белка цитокина, который вырабатывается иммунными клетками. В частности, при попадании в организм человека любой инфекции в первую очередь происходит ответ от естественного иммунитета, который человек имеет еще с рождения, а лишь затем – иммунитета приобретенного. В случае, если объем цитокина, который был выработан при образовании естественного иммунитета, превышает определенное значение, случается проявление так называемого «цитокинового шторма» – происходящего в результате атаки здоровых клеток собственным иммунитетом. В отличие от женщин, у мужчин такое состояние является более распространенным.

По мнению специалистов, есть еще одна вероятная причина повышенной смертности у представителей сильного пола и это функционирование половых гормонов, влияющих на особенности реакции иммунных механизмов. Так, в Х-хромосомах, которые содержатся в организме мужчин в единственном числе, а у женщин их две, имеется большое количество генов, отвечающих за сопротивляемость организма любой инфекции.