 

Мнение: Где записи с камер видеонаблюдения?

27.01.2021, 22:12, Разное
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Даже Лена Миро решила закрыть своей грудью негодяя в погонах, пнувшего сапогом в живот женщину.

Миро подробно проанализировала видеозапись, прославившую и жертву,  и преступника.

Дословно:  «Идёт задержание молодого человека. Кто-то стоит и снимает это на камеру. Рядом с оператором находится женщина, которая, будто по команде, выходит в кадр, преграждая путь идущим полицейским.  Странное совпадение. Это происходит не в 30 метрах от оператора, не в 10 и даже не в 5. А ровно и чётко в кадре, будто кто-то просчитал ситуацию, чтобы ничья спина не перекрыла происходящее.   Давайте попробуем разобраться, что происходит с другой стороны?» (отсюда)

Думаю, что в МВД и СКР уже давно разобрались, что происходит с другой стороны. И убедились, что у омоновца не было никаких оснований бить ногой женщину. Отсюда и вакханалия, что женщина самадуравиновата.

На чем основана моя версия, что в МВД и СКР уже посекундно восстановили, что на самом деле произошло вечером 23 января на пл. Восстания в Санкт-Петербурге?

Дело в том, что пл. Восстания и прилегающие улицы Санкт-Петербурга  буквально обвешаны камерами видеонаблюдения. Вот, к примеру, картинка с одной из таких камер.

Не сомневаюсь, что сразу после того, как история получила публичную огласку, все записи с камер видеонаблюдения во всей округе быстро изъяли сотрудники полиции или СКР. И тщательно просмотрели, восстановив посекундно все, что предшествовало роковому удару.

И если бы на этих записях были доказательства той ахинеи, которую обрисовала Миро, не сомневаюсь, эти записи уже давно крутили бы по ТВ. Но не крутят. Не странно?

Меня ничуть не удивит, если выяснится, что 23 января в Санкт-Петербурге камеры вообще не работали….

Источник: Ирек Муртазин



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