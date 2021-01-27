Ногой в живот – Личное мнение

27.01.2021, 22:08, Разное

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Когда я впервые увидела ролик из Санкт-Петербурга, в котором бравый солдат пинает женщину ногой в живот, у меня в голове сразу понеслась нецензурная лексика.

https://t.me/lenamiro/8048

Видео: Телеграм

Потом я пересмотрела видюшку — раз, два, три, и кое-что заметила, когда эмоции улеглись.

Всё, что я расскажу ниже, является сугубо личным восприятием произошедшего. Ничего не утверждаю, ни за что не ручаюсь — выслушайте моё мнение, а уж согласитесь с ним или нет, решите сами.

Идёт задержание молодого человека. Кто-то стоит и снимает это на камеру. Рядом с оператором находится женщина, которая, будто по команде, выходит в кадр, преграждая путь идущим полицейским.

Странное совпадение. Это происходит не в 30 метрах от оператора, не в 10 и даже не в 5. А ровно и чётко в кадре, будто кто-то просчитал ситуацию, чтобы ничья спина не перекрыла происходящее.

Давайте попробуем разобраться, что происходит с другой стороны?

Бойцы ведут задержание. Выполняют приказ. Им кто-то мешает это делать. Реакция должна быть молниеносной.

Именно это мы и видим в кадре — реакцию. Имел ли право боец так реагировать?

Представим себе, что это не «мирный» митинг, а вполне себе спецоперация. Идёт, например, задержание наркоторговца или террориста. В этот момент кто-то мешает бойцам выполнять задачу — честно ответьте, вы бы удивились, если бы такую помеху приложили в асфальт?

Но это же не террористы, Лена! Согласна, пусть будут не террористы. Инстинкты бойца, натренированного на задержание, куда девать?

Да и второй момент — как толпа отбивает задержанных мы все видели, правда? В моменте это не террорист, не митингующий, а задерживаемый. И все, кто мешает задержанию, нарушают закон.

Марина Юдина, женщина трудной судьбы, вставшая на пути бойцов, выполняющих приказ, провела сутки в больнице. Сначала простила солдата, потом заявила, что растерялась под камерами, и теперь не прощает.

«Почти всю жизнь в Луге. Окончила 8 классов. Директор сказал – иди в поварское училище, я отказалась, продолжила учиться. Потом поступила на мехмат ЛГУ на заочное, побеждала в олимпиадах, но диплом мне не дали получить. Тогда же, в 18 лет, пошла на лужский абразивный завод уборщицей, потом лаборантом взяли на полставки. До недавнего времени работала делопроизводителем в воинской части, но потом была история с уголовным делом по статье “клевета” — моего сына полицейские ни за что забрали. И меня уволили.

– Дети?

– Трое – 15-летняя девочка, 20-ти и 25-летние сыновья. Живём вместе.

– А отец детей?

– Сыновья от одного, дочь от другого. С первым десять лет прожила, со вторым – три года. Где они сейчас — не знаю.

– Сыновья работают?

– Старший на базе отдыха подрабатывал, но там стали платить 5-10 тысяч, а работа тяжёлая — уволился. Средний диабетом три года назад заболел, получил инвалидность, потом её сняли.

По данным местной администрации, до 2011 года дети Юдиной ходили в школу. Потом она с ними уехала в Германию. Вернулась в 2017 году, с этого же года семья состоит на учете органов опеки. Старший сын получает инсулин по льготе.

– Детей у меня хотели отобрать, мол, семья неблагополучная. Еле успела уехать с ними. В Германии по знакомым скитались, я переводами на жизнь зарабатывала.

– Какой ваш семейный бюджет?

– Десять тысяч на четверых. Денег никогда не было особо. Помню, с грудным сидела, а старший, 10-летний, воду людям носил за рубли.

– Что едите?

– Картошка и хлеб. Ещё кредиты на мне. Один – в Сбере на 60 тысяч, по нему уже приставы работают, второй — на столько же в “Тинкофф”». Интервью Марины Юдиной корреспондентам 47.ru

Интересная судьба у Марины. Неблагополучная семья, нет образования, попытка свалить в Германию, а потом возвращение, потому что и там что-то не получилось. Родные хлеб, картошка, кредиты оказались лучше их германского счастья.



Фото: Соцсети

И вот эта Марина выходит из-за плеча оператора, красиво становясь на пути бойцов. Не нужно быть гением, чтобы просчитать, как сработают у солдатов инстинкты.

В итоге мы видим «зверский» ролик, где пострадала «прекрасная бабушка». Марина ведь действительно выглядит милым одуванчиком, а не мерзотной старухой, правда?

Ролик облетает все новостные СМИ. Круто снято, профессионально. Режиссёру я бы вручила Оскара, но вместе с тем бы, уволила бы кастинг-продюсера.

А вы что думаете?

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