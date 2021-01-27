В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января

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27.01.2021, 22:06, Разное
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Сейчас Евсина допрашивают. “По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), в столице задержан Евсин Валерий Александрович. Следственные органы в настоящее время его допрашивают”, – сообщает ТАСС.

В Москве после незаконного митинга возбудили четыре уголовных дела о насилии в отношении правоохранителей, о хулиганстве и перекрытии движения.

Накануне в столице задержали двух уроженцев Калмыкии. По версии следствия, один нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы во время митинга на Пушкинской площади, другой совершил наезд на правоохранителя в Пресненском районе.

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции 23 января.

“Суд города удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (“Применение насилия в отношении представителя власти”), сроком до 24 марта”, – сообщили в пресс-службе суда.



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