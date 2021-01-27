Путин запустил в Музее Победы новый онлайн-проект “Подвиг народа: непокоренный Ленинград”

27.01.2021, 22:06, Разное

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Президент России Владимир Путин осмотрел, в частности, – интерактивную экспозицию “Подвиг народу”, посвященному прошедшему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пресс-службе Музея Победы отметили, что она полностью демонстрирует вклад народа СССР в борьбу с нацизмом.

Площадь выставки составляет более трёх тысяч квадратных метров. В ней сочетаются как настоящие артефакты военного времени, так и элементы театра и кино. Проект включает в себя современные мультимедийные комплексы, трёхмерные панорамы и декорации и около семи тысяч экспонатов, а также 22 фильма-реконструкции событий минувших лет.

В проекте были задействованы, среди прочего – голограммы и интерактивные каталоги. А каждый из смотрителей экспозиции является, по совместительству, – персонажем той или иной страницы в истории ВОВ и взаимодействует с посетителями.

В ходе осмотра выставки Владимир Путин запустил в Музее новый онлайн-проект “Подвиг народа: непокоренный Ленинград”, приурочен к 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года. Он будет посвящен жизни жителей города в самый мрачный период его истории. Ознакомиться с ним можно на сайте Музея Победы.