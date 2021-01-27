Кравчук: Процесс обмена пленными по-прежнему заблокирован. Начинают торговать живыми людьми

27.01.2021, 21:42, Новости дня

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Представители РФ и группировок “ДНР” и “ЛНР” с сентября не передают свои списки на взаимный обмен удерживаемыми лицами. Об этом заявил глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в комментарии “Новостям Донбасса”.

Сейчас, по его словам, этот процесс заблокирован.

“Украина на каждом заседании просила ОРДЛО: “Дайте списки”. Они под разными предлогами блокировали”, – сказал он.

“В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми”, – добавил Кравчук, говоря о намерениях боевиков передать граждан Украины в обход налаженной процедуры нардепу от ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку.

20 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в ближайшие дни боевики передадут “через посредника” девять незаконно удерживаемых лиц. Представители боевиков назвали посредником в передаче Медведчука.

В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг “является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе” и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что Российская Федерация и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Позднее стало известно, что один из возможных маршрутов передачи пленных – через Ростов-на-Дону и Минск, откуда их должен забрать Медведчук. Денисова отметила, что информация о передаче пленных и их количестве “постоянно меняется”.

Эта передача пленных до сих пор не состоялась.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По данным Денисовой, боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживать 251 украинца.

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