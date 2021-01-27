 

Минобороны Турции заявило о задержании 12 боевиков “Исламского государства”, в том числе россиян

27.01.2021, 21:42, Новости дня
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Турецкие военные 31 декабря 2020 года задержали на границе с Сирией 12 боевиков “Исламского государства”. Об этом сообщается 27 января на сайте минобороны Турции.

Их задержали, когда они пытались попасть в Турцию неподалеку от города Рейханлы.

Пятеро из них – граждане России, четверо – Узбекистана, трое – Кыргызстана. Один из боевиков находился в розыске по линии Интерпола с международным ордером на арест.

Террористическая организация “Исламское государство” была основана в 2006 году. Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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