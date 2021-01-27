 

В Иране не исключили начало вакцинации со «Спутника V»

27.01.2021, 21:37, Новости дня
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Иран, возможно, начнет вакцинацию от COVID-19 с российской вакцины «Спутник V». Об этом рассказал глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш Джаханпур.

«Да, абсолютно верно», – сказал Джаханпур, отвечая на вопрос, может ли вакцинация в Иране начаться с использованием вакцины из России, если она поступит раньше вакцин других стран, передает РИА «Новости».

По его словам, вакцинация начнется с людей, находящихся «на передовой», с медицинских сотрудников, следом будут вакцинированы пожилые с сопутствующими заболеваниями, затем без сопутствующих болезней, потом люди среднего возраста и далее молодежь.

Ранее глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, в скором времени Тегеран приступит к ее совместному производству при участии Москвы.

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от COVID-19, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.



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