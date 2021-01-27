Мнение: Россия несет миру не проблемы, а решения

27.01.2021, 21:37, Разное

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Впервые за последние 12 лет президент РФ выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Не случайно, что от его послания форуму ждали многого – тем более, в условиях откровенно непростых отношений РФ и Запада. Однако по своему содержанию обращение главы российского государства было не попыткой свести с кем-либо счеты, а сдержанным и фундаментальным обзором основных проблем, с которыми сталкивается мировая экономика и политика. Тем более, что на взаимосвязь этих двух составляющих международной жизни Владимир Путин также несколько раз обратил внимание.

Исторически положение РФ в мировых делах было уникальным потому, что она одновременно достаточно велика и могущественна для того, чтобы требовать уважения к своим интересам и ценностям на глобальном уровне, но при этом, в силу своего географического положения и богатых ресурсов, в наименьшей степени зависит от положения дел в мире. Среди всех крупных держав современности только РФ может рассчитывать на успешное закрытое существование, если бы она этого захотела. Но она не хочет вести себя таким образом и не может себе этого позволить в силу своей третьей особенности – повышенной чувствительности к вопросам справедливости не только в отношении себя, но и по поводу положения остальных.

Сейчас в мире колоссальное количество поводов для возникновения несправедливости по отношению к целым государствам и континентам. Тем более, что открытое информационное пространство и взаимосвязанность экономик просто не позволяют абстрагироваться от других. Поэтому РФ просто вынуждена выступать с точки зрения своей способности участвовать в решениях общих проблем. Это стало, по всей вероятности, главным мотивом содержания речи главы российского государства.

Все обратили внимание, что уже не в первый раз представление позиции Москвы на самом высоком уровне не содержит в себе претензий и требований в отношении стран Запада, которые распоряжались в мировых делах и разных форумах на протяжении нескольких десятилетий. Это в каком-то смысле может настораживать – РФ не видит смысла спорить с кем-то в США или Европе, или убеждать их в своей правоте. Это, действительно, бессмысленно во времена, когда эти участники международной политики видят правильной только свою позицию и даже не считают возможным обсуждать какие-либо альтернативы. Соблазн отказаться от разговора с ними как никогда ранее велик.

Но, с другой стороны, сдержанное содержание речи президента говорит о высокой степени уверенности в себе и спокойствия на фоне событий, значение которых становится гипертрофированным в подаче средств массовой информации и, особенно, социальных сетей. В результате потери Западом монопольных позиций в последние годы и увеличения собственных возможностей России, она фактически уже получила тот мир, к которому стремилась, пройдя через внешнеполитическое унижение 1990-х годов. Собственное положение в международной политике Москву, судя по всему, совершенно устраивает.

Сейчас время говорить о более масштабных проблемах и нашем участии в их решении. Свои сложности, а они есть, мы способны преодолеть самостоятельно. То, как РФ прошла через две первые волны пандемии коронавируса, является этому весьма убедительным подтверждением. По числу заражений РФ находится в середине первой десятки. Однако при этом ее система здравоохранения, как признают специалисты, ни разу не приблизилась даже к признакам коллапса, ставшего, к сожалению, реальностью для многих стран мира.

Поэтому РФ на международных форумах самого высокого уровня больше не решает свои эгоистические задачи. Конечно, как признал в своем выступлении президент, каждое государство должно заботиться о своих гражданах в первую очередь. Однако стратегически РФ выглядит достаточно уверенно в себе и приглашает остальных к дискуссии по наиболее важным вопросам глобальной политики и экономики.

Среди таких вопросов на первом месте стоят накопленные социально-экономические проблемы практически во всех странах за редкими исключениями. Эти проблемы стоят, в значительной степени, за международной напряженностью и внутренними потрясениями, даже в самых развитых странах. Результатом часто становится стремление решить свои проблемы за счет других – подогревая идеологическую дискуссию, враждебную к конкурентам или к тем, кто просто удобен для того, чтобы «выпустить пар». Президент немного сказал о международной политике, как таковой. Но то, что было сказано подтвердило взаимосвязь системных сбоев рыночной экономики и международных конфликтов.

Но одновременно глобальный характер системных сложностей и необходимость сейчас выйти на траекторию устойчивого восстановления после потрясений 2020 года дает всем шанс. В этом смысле, пандемия коронавируса и связанные с ней экономические трудности – это шанс на перезагрузку не только правил, по которым развивается мировая экономика, но и философии рынка.

Этой новой философией, как видно из сегодняшнего и ряда других выступление Путина, не может стать самоизоляция. Выбор между продолжением глобализации на более справедливых началах, с одной стороны, и массовым откатом к закрытым от внешнего мира системам, с другой, достаточно очевиден. При всей привлекательности автаркии, она достаточно скоро приведет к разрыву любых связей между государствами и регионами. Это лишит их важного стимула развивать международные институты и каким-то образом согласовывать свои решения и политику. Пока достаточно очевидно, что автаркия не является выбором России. А это означает, что возможным ключом к будущему, как подчеркнул президент, являются большая ответственность ведущих держав и взаимодействие между ними.

Естественная конкуренция полюсов развития никуда, конечно, не денется. Она является производной от национальных интересов и ограниченности ресурсов в глобальном масштабе. Но государства, даже оставаясь ударяющимися друг о друга бильярдными шарами, не могут, если дорожат своей безопасностью, полностью игнорировать проблемы остальных.

Даже сейчас, при всем росте «вакцинного национализма», мы видим примеры взаимной поддержки без оглядки на эгоистические коммерческие интересы или политические противоречия. Одним из наиболее ярких примеров является именно российская политика, поэтому здесь Москва точно может говорить с позиции морального лидерства.

Возможно, что именно решение проблемы глобальной несправедливости должно стать делом универсальных международных институтов. Путин обратил особое внимание на то, что сейчас такие институты переживают непростые времена. Но одновременно, как подчеркнул глава российского государства, они сохраняют свой потенциал и выбрасывать их на свалку истории не стоит. То, что ряд стран утратил возможность получать от международного управления одностороннюю выгоду, не может быть для других причиной от него отказываться. В конечном итоге, все глобальные институты созданы в стремлении сделать мир стабильнее и безопаснее. А то, что на определенном этапе страны Запада получали здесь большую выгоду, было только результатом их кратковременного силового преимущества.

И последнее. Сразу после завершения обращения президента к форуму, его ведущий задал вопрос о том, как Путин видит будущее отношений РФ и Европы. Ответ главы российского государства также оказался очень спокойным. Возможно, что даже более милосердным по отношению к европейцам, чем этого Европа заслуживает и хотел бы услышать автор этого текста. Путин подчеркнул, что РФ и Европа – это «по сути одна цивилизация». Вопрос модератора отразил очевидную обеспокоенность европейских политических и экономических элит тем положением, куда они завели отношения с Россией. Ответ российского президента – готовность, понимая многочисленные ошибки европейцев, конструктивно двигаться дальше. Явно те проблемы, с которыми сейчас сталкивается весь мир, намного серьезнее, чем необходимость поквитаться за обиды.