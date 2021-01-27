В Москве посетителей ночных клубов обязали танцевать в масках

27.01.2021, 21:37, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Посетителям развлекательных заведений Москвы необходимо находиться на танцполе в масках, сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, отметив, что также действуют ограничения по числу гостей и требования соблюдать социальную дистанцию.

«Действительно, перчаточно-масочный режим никто не отменял. И сегодня я читал несколько комментариев, что в офисах в принципе тоже никто давно в перчатках и масках не ходит. Но могу сказать, что в мэрии все ходят в масках и перчатках обязательно. И между этажами, и в кабинетах тоже надевают. Танцевать, может, и неудобно [в масках], но зато безопасно», – сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Он подтвердил, что в московских развлекательных заведениях продолжает действовать рекомендация оставаться в маске на танцполе. Кроме того, действуют ограничения по количеству гостей, требования соблюдать социальную дистанцию. «Надеюсь, рынок отреагирует взаимовежливо на те решения, которые приняты сегодня, будет соблюдать все те правила, которые предписаны, ну и призывать своих гостей также их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды, которые также позволяют людям узнавать о возможном контакте с заболевшими», – заключил Немерюк.

При этом он спрогнозировал всплеск посетителей в ресторанах, барах и ночных клубах Москвы в ближайшие выходные.

«Рынок оценивает рост посетителей или рост выручки, если в обычных ресторанах это порядка 6-10%, то для баров и ночных клубов – это более значительный рост. И в ближайшие выходные они действительно ожидают определенный всплеск – увеличение посетителей в несколько раз», – заключил представитель власти.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью.

Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.