Мнение: Новости свободы слова

27.01.2021, 21:32, Разное

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Новости свободы слова.

1. Директора российского филиала "Тик-Ток" вызвали в Госдуму для дачи объяснений.

2. Пригожина перманентно забанили в Facebook и Twitter без объяснения причин. Пригожин утверждает, что это за пост о трансгендерах.

3. Совет Федерации принял заявление осуждающее цензуру со стороны американских соц.сетей.

4. Facebook заблокировал чат аккаунта Нетаньяху за пост о коронавирусе и вакцинации.

5. Twitter заблокировал аккаунт исполнительного директора компании MyPilow", за то, что тот высказывал сомнения в честности выборов в США.

6 В законодательные органы штата Флорида внесены законопроекты, запрещающие властям штата иметь какие-либо дела с Facebook, Twitter, Amazon, Apple, Google.

7. В Пакистане принят новый закон, который обязывает Twitter и Facebook в течение 24 часов удалять контент по требованию надзорного органа. В случае отказа, эти соц.сети будут заблокированы в Пакистане. Также, мессенджеры, такие как WhatsApp будут обязаны передавать правительству Пакистана данные переписки без решения суда под угрозой штрафа до 3,1 млн. долларов или блокировки на территории Пакистана.

Также в США идет зачистка левых ресурсов.

Facebook ведет эскалацию кампании интернет-цензуры, нацеленной на левых социалистов. Целые страницы в «Фейсбуке» удаляются, а отдельные аккаунты блокируются, — без каких-либо объяснений или возможности это оспорить. Последним актом цензуры стало удаление «Фейсбуком» официальной страницы организации «Интернациональная молодежь и студенты за социальное равенство» (ИМССР) в Мичиганском университете. ИМССР — это студенческое и молодежное движение Партии Социалистического Равенства (ПСР). Официальная студенческая группа ИМССР в университете существует с 2007 года, а ее аккаунт в «Фейсбуке» действует с 2013 года.

Как у руководителя группы, так и у преподавателя-консультанта были заблокированы аккаунты, а также учетные записи шести других администраторов группы.

В число тех, кого «Фейсбук» подверг политической чистке, вошли ведущие члены ПСР в Мичигане, где находится штаб-квартира партии, а также национальная редакция Мирового Социалистического Веб Сайта. Как Женевьева Ли, национальный секретарь ИМССР, так и Найлс Нимут, редактор Мирового Социалистического Веб Сайта, лишились своих аккаунтов. Оба входят в национальное руководство ПСР.

Начинает поступать информация от других групп, попавших под удар. Facebook удалил страницы и более десятка отдельных аккаунтов, связанных с Struggle La Lucha и Socialist Unity Party (Партия социалистического единства) в США. В конце прошлой недели страницы, связанные с британской Socialist Workers Party (Социалистической рабочей партией — СРП), были удалены вместе с личными аккаунтами редакторов этих страниц. Хотя главная страница СРП была восстановлена, многие страницы местных филиалов и аккаунты редакторов по-прежнему заблокированы.

Эти действия «Фейсбука» происходят в определенном политическом контексте. Продолжается и усиливается политический кризис американского государства; бушующая пандемия унесла жизни почти 430 тысяч человек в Соединенных Штатах; чрезвычайный экономический кризис вызвал растущий гнев рабочего класса против всей политики капиталистической правящей элиты. Правящий класс в ужасе от роста социальной оппозиции снизу.

Менее трех недель назад президент США Дональд Трамп спровоцировал фашистское восстание в столичном Вашингтоне, направленное на отмену результатов выборов и упразднение демократических свобод. Центральной мишенью все более яростных и фашистских заявлений Трампа в течение последнего года были «социализм» и «марксизм».

Демократы, со своей стороны, пришли к власти в лице администрации Байдена, призывая к «единству» с Республиканской партией. Байден настаивает на необходимости «сильной» Республиканской партии и выступает против любого расследования и разоблачения сопричастности высокопоставленных республиканцев к фашистскому восстанию.

В воскресенье, 24 января, газета Washington Post опубликовала статью под заголовком «Нападение на Капитолий подстегнет широкие репрессии против внутренних экстремистов». В то время как статья называет насилие правого толка «болезнью, которая, похоже, захватила нервную систему нации», действия «Фейсбука» ясно говорят о том, что главной целью цензуры являются не правые, которые в любом случае могут рассчитывать на поддержку со стороны государства и отдельных слоев правящего класса. Прикрываясь общим понятием «внутреннего экстремизма», атака будет сфокусирована на левых.

Цель цензуры состоит в том, чтобы обезглавить социалистическую оппозицию. Действительно, последние сообщения молодежной группы ИМССР в Мичиганском университете до действий «Фейсбука» включали ссылки на онлайновый митинг МСВС «Куда идет Америка? Переворот Трампа и подъем фашизма», а также заявления МСВС «Пандемия и попытка переворота Трампа», «Демократы призывают к двухпартийности, а республиканцы хотят крови» и «Что случилось бы, если бы фашистская толпа трампистов захватила заложников?»

Facebook и другие компании социальных медиа действуют не в одиночку. Они тесно сотрудничают с государством и, в частности, с Демократической партией, которая крайне чувствительна ко всем проявлениям социальной оппозиции снизу и противостоит им.

Начиная с 2017 года, Мировой Социалистический Веб Сайт разоблачал цензуру и составление «черных списков» в отношении левых и социалистических взглядов, мобилизуя оппозицию против такого рода действий. Начало было положено тем, что компания Google изменила свои алгоритмы поиска, чтобы продвигать «авторитетный контент» и занижать результаты «альтернативных взглядов». Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet, материнской компании Google, признал, что конкретной целью этой цензуры был Мировой Социалистический Веб Сайт.

За действиями Google последовал ряд мер со стороны Facebook, Twitter, YouTube, Reddit и других социальных медиа-платформ. Они блокируют доступ к социалистическим взглядам и подвергают их цензуре.

Сейчас, в условиях беспрецедентного кризиса, правящий класс усиливает свою кампанию цензуры. Примечательно, что первые мишени «Фейсбука» — страница ИМССР и лидеры ПСР, — находятся в Мичигане, где ПСР и МСВС завоевали значительное влияние в рабочем классе. В марте прошлого года, когда пандемия стала массово распространяться в США, работники автопрома Мичигана начали «дикие» [не санкционированные профсоюзом] забастовки против того, чтобы их принуждали к работе в небезопасных условиях.

Статьи и заявления, опубликованные МСВС, которые призывали к остановке работы, были прочитаны десятками тысяч рабочих, в основном посредством «Фейсбука».

Нагнетание цензуры можно остановить только путем самой широкой мобилизации оппозиции среди рабочих, молодежи, прогрессивной интеллигенции и журналистов! Партия Социалистического Равенства призывает всех, кто читает это заявление, предпринять следующие действия:

1. Направляйте заявления с требованием немедленной отмены действий «Фейсбука» по адресу [email protected] и [email protected] Присылайте копии ваших писем по адресу [email protected] для публикации на Мировом Социалистическом Веб Сайте.

2. Поделитесь этим заявлением как можно более широко со своими друзьями и коллегами, а также в социальных медиа, включая Facebook, Twitter и другие платформы. Используйте хэштег #StopCensoringSocialism.

3. Направляйте в адрес МСВС любую имеющуюся у вас информацию о цензуре лиц левых взглядов и о публикациях «Фейсбука» или других социальных медиа-компаний, чтобы мы могли придать гласности эти атаки и противодействовать им.

Обновление: Вследствие протестов против блокировки «Фейсбуком» аккаунтов отделения организации «Интернациональная молодежь и студенты за социальное равенство» в Мичиганском университете (UM IYSSE) компания пошла на попятную. Учетная запись UM IYSSE была восстановлена вместе с учетными записями администраторов. Facebook не дал никаких объяснений своим действиям. Сохраняйте бдительность. Эта борьба еще не окончена. Дальнейшая информация и политический анализ будут размещены на Мировом Социалистическом Веб Сайте. Пожалуйста, продолжайте распространять данное заявление.

https://www.wsws.org/ru/articles/2021/01/27/pers-j27.html – цинк

В общем, интрига тут лишь в том, начнут ли Facebook и Twitter блокировать в РФ уже в этом году или отложат на 2022-й.

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