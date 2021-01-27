Канадские специалисты разработали метод очистки воды с помощью алмазов и титана

27.01.2021, 21:28, Разное

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Проблема загрязнения Земли отходами жизнедеятельности человека, на сегодняшний день, актуальна как никогда. Микропластик находят почти во всех уголках земного шара, поэтому задача внедрения новых технологий очищения окружающей среды выходит на первый план.

В Канаде специалистами Квебекского Национального института научных исследований разработан новый способ очищения воды от микропластика. Новая методика, основанная на проведенных экспериментах, предполагает удаление микропластика с помощью алмазов и титана еще до их попадания в окружающую среду.

В ходе экспериментов на загрязненной воде были использованы мощные титановые электроды и легированный бором алмаз. Опыты показали, что при применении новой технологии очистки воды за шесть часов разлагается 89% содержащегося в воде микропластика.

Основным недостатком новой технологии, по замечанию специалистов, является ее дороговизна из-за использования в технологической цепочке очистки алмазов, поэтому сам процесс нуждается в дальнейшей доработке.