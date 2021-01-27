Археологи обнаружили в Англии богатое поместье эпохи Тюдоров

27.01.2021, 21:28, Разное

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Археологи обнаружили в Англии во время раскопок богатое поместье эпохи Тюдоров вместе с сохранившимся роскошным садом. Остатки дома были найдены на территории Колхсхилла, в графстве Уорикшир.

Специалисты Wessex Archeology изначально выявили остатки поместья вместе с восьмиугольным рвом на аэрофотоснимках. Огромный сад, расположенный недалеко от усадьбы, датируется 1600 годом. Владельцем поместья был сэр Роберт Дигби – английский придворный, успешно женившийся на богатой ирландской наследнице Леттис Фитцджеральд. Благодаря такому союзу Дигби смог стать аристократом, перестроить поместье и разбить сады. Отлично сохранившиеся клумбы, орнаменты и геометрические узоры, которые украшали сад, свидетельствуют о богатстве его хозяина.

По словам Стюарта Пирсона, возглавляющего проект, команде посчастливилось получить редкую возможность исследовать такой обширный участок усадьбы и сада с 500-летней историей. Он является одним из самых захватывающих садов елизаветинских времен, когда-либо выявленных в Великобритании. Масштабы сохранности данного места расширяют представления о садах тех времен. В течение последних 30 лет эксперты провели только четыре исследования живых насаждений подобного масштаба, в том числе Замок Кенилворт, Хэмптон-Корт и Кирби, расположенный в Нортгемптоншире, пояснил эксперт Пол Стампер.

Археологи отметили, что и не предполагали, каким обширным может оказаться тюдоровский сад. Он менялся и адаптировался с течением времени в разных стилях. В Колхсхилле хорошо сохранились павильоны, мушкетные шары, курительные трубки, монеты. Все это дает представление об обитателях роскошного поместья и их жизни. На протяжении двух лет на участке работали 35 археологов. Они оценивали состояние траншей, проводили геофизические работы, исследовали территорию, используя дроны и занимались раскопками. Находка сравнивается учеными с декоративными садами дворца Хэмптон-Корт и Кенилворта.

Тюдоровский сады считались наследием итальянской моды. Они – настоящее произведение искусства, состоящее из павильонов, фонтанов, живых изгородей, многочисленных лабиринтов, геометрических украшений. В эпоху Елизаветы I в ландшафтных садах начали выращивать различные ароматные травы, украшать солнечными часами, фигурами зверей из дерева. Эпоха богатства и изобилия в стране способствовала искусству создания садов, о чем свидетельствует и недавняя впечатляющая находка – поместье Дигби.

Источник: www.theconstructionindex.co.uk