 

“Отличительная особенность – синергия”: Певицы из новой “ВИА Гры” рассказали о преимуществах перед прежними вокалистками

27.01.2021, 21:28, Разное
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Певицы из нового состава популярной группы “ВИА Гра” недавно дали интервью одному из отечественных изданий, в котором рассказали о своем творчестве и поделились планами на перспективу. Также исполнительницы поделились мнением о том, что их отличает от вокалисток прежних составов гелзбэнда.
В конце прошедшего года продюсер знаменитого коллектива Константин Меладзе произвел очередную “перезагрузку” состава группы, участницами которого теперь стали молодые исполнительницы София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова. В общении с журналистками красотки признались, что пока не ощущают на себе груза большой славы, хотя возрастающая популярность в некотором роде дает свои положительные плоды. К слову, все трое звезд упомянули о некоторой пользе карантинных ограничений из-за пандемии, которая заключалась, учитывая небольшую концертную нагрузку, в особенной возможности уделять больше времени репетициям, а также – поиску максимальной коллаборации в группе. Отдельно участницы гелзбэнда остановились на своем видении особой харизмы нового состава. Так, Ксения Попова обратила внимание на то, что, в отличие от прежних участниц коллектива, она и её спутницы по сцене являются профессиональными вокалистками и музыкантами. “Все девушки в “ВИА Гре” были очень красивые, но именно наша отличительная особенность – синергия. Мы понимаем друг друга, мыслим в одном направлении. У каждой из нас хороший вокал и необычная внешность”, – поддержала подругу Ульяна Синецкая.

Исполнительницы упомянули, что регулярно следят за своими физическими кондициями, соблюдая диету и много времени уделяют физической активности. В перспективе группа планирует вести работу над новым музыкальным материалом, а уже в ближайшие дни представит новую версию давно известного хита “Антигейша”. Красавицы задекларировали свое стремление к тому, чтобы укрепить свои позиции в РФ и обрести больше поклонников, особенно – среди молодежи. “Нас и так везде уже знают. Во всем мире. И везде любят. Так всегда было. И надеемся, будет!” – эффектно резюмировала Ксения Попова.



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