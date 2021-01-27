Психотерапевт объяснил немотивированные агрессивные поступки участников акций протеста

27.01.2021, 21:18, Новости дня

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На незаконных акциях люди совершают противозаконные действия, потому что повинуются коллективной истерии, и, как им кажется, таким образом проявляют свою гражданскую позицию, сообщил газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин.

Видеоблогера Константина Лакеева задержали по подозрению в нападении на автомобиль с номерами ФСБ во время незаконной акции в Москве 23 января.А краснодарские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении участника митингов за то, что тот взобрался на памятник в центре Краснодара и снял с себя брюки. Позже оба задержанных сообщили, что раскаиваются в содеянном и принесли свои извинения.

«Человек, который участвовал в повреждении правительственной машины – популярный блогер, тиктокер. Он всегда делает что-то, что привлекает молодежь, подписчиков. Поэтому я могу предположить, что у него произошло некое смешение его виртуального мира, где он звезда и лидер мнения, где он может говорить и делать все, что угодно без последствий, и реального. У него создалось впечатление, что в реальности, следуя за таким хайпом, он не получит какого-то возмездия, что было ошибочным», – говорит Фомин.

Соответственно, продолжает психотерапевт, проявление вандализма на подобных акциях попросту связано с тем, что люди не всегда осознают, что за это последует наказание.

«Что касается второго случая, то про этого мужчину я ничего не слышал. Предположим, что он простой гражданин, который в обычной жизни ведет себя адекватно, но именно на акции так проявил себя. Здесь нужно понимать, что каждый, кто идет на митинг, уже готов к определенным действиям, эмоционально накачан, поскольку имеет определенного лидера мнений, который для него стал своего рода триггером», – рассказывает собеседник.

Повинуясь этим эмоциям, человек приходит на демонстрацию, оказывается в коллективе единомышленников, и, соответственно, для того, чтобы проявить себя и свою молодецкую удаль, совершает какой-то поступок, объясняет врач. В этот момент человеку кажется, что таким образом он проявляет свою гражданскую позицию и своего рода лидерские качества, потому что он проявляет храбрость и презрение к закону.

«Поэтому в первом случае – это, скорее всего, продолжение деятельности молодого человека, который смешал виртуальный мир с реальным и не смог разграничить это. А второй, просто повинуясь коллективности, коллективной истерии, накачанный эмоциями, пошел и проявил, как ему кажется, гражданскую позицию», – резюмировал Фомин.

Ранее СМИ сообщили, что в отношении некоторых участников несанкционированной акции 23 января в центре Москвы, которые были заражены COVID-19 и знали об этом, возбуждено уголовное дело в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил.