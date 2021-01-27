Путин посмотрел фрагменты новых фильмов о войне в Музее Победы

27.01.2021, 21:18, Новости дня

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В ходе посещения Музея Победы Президент РФ Владимир Путин посмотрел фрагменты военно-патриотических художественных фильмов «Подольские курсанты», «Фау-2. Побег из ада», «Летчик» и «Зоя».

Фильм Вадима Шмелева «Подольские курсанты» рассказывает о подвиге командиров и курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ, героически сражавшихся на подступах к Москве на Варшавском шоссе в 1941 году. Главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Роман Мадянов, Екатерина Редникова. Премьера прошла в Москве в начале ноября, передает РИА «Новости».

Премьера фильма «Зоя» о судьбе первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, Зои Космодемьянской, состоялась 23 января в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы, картину представили режиссеры Максим Бриус и Леонид Пляскин. По сюжету фильма вчерашняя школьница Зоя осенью 1941 года уходит добровольцем в разведывательно-диверсионную школу. Группа воинской части, в которой состояла Зоя, попала в засаду, сама девушка была схвачена и подверглась пыткам, однако не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания. Исполнительница роли Космодемьянской, актриса Московского театра имени Маяковского Анастасия Мишина, рассказала, что эта роль многому ее научила.

Путину также показали архивные документы, в том числе газету «Правда» от 27 января 1942 года, в которой впервые рассказывалось о подвиге 18-летней девушки. Статья была озаглавлена «Таня» – тогда еще никто не знал ее настоящего имени.

Помощник президента Владимир Мединский рассказал главе государства, что коммерческие прокатчики поставили премьеру фильма на то же число, в которое была опубликована статья – «вообще не зная историю, случайно». «Представляете – совпало день в день с публикацией первой статьи», – отметил Мединский.

Фильм «Фау-2. Побег из ада» снял Тимур Бекмамбетов. Картина рассказывает о летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, который попал в плен в 1944 году. В 1945 году группа советских военнопленных из десяти человек совершила побег из концлагеря на немецком бомбардировщике, который пилотировал Девятаев. Немцы выслали вдогонку истребитель, но сбить бомбардировщик им не удалось. В районе линии фронта самолет обстреляли советские зенитные орудия, пришлось идти на вынужденную посадку. Девятаев доставил советскому командованию стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме, где производилось и испытывалось ракетное оружие нацистов, точные координаты стартовых установок «Фау-2», которые находились вдоль берега моря. Доставленные Девятаевым сведения оказались абсолютно точными и обеспечили успех воздушной атаки на полигон Узедом.

Картина «Летчик» Рената Давлетьярова рассказывает о советском летчике Николае Комлеве, который в 1941 году совершает боевой вылет с целью остановить немецкую танковую колонну, движущуюся к столице. Его самолет оказывается сбит, но ему удается посадить машину на глухую лесную поляну.

Ранее Путин отметил необходимость сохранения памяти о жертвах Холокоста, указав на недопустимость оправдания преступлений нацистов. Он подчеркнул, что РФ никогда не допустит забвения страданий миллионов невинных людей, замученных в концлагерях.

В среду Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе, где также осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которую открыли к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, президент возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве. 27 января отмечается 77-летняя годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Также в среду в Иерусалиме у монумента «Свеча памяти» почтили память защитников блокадного Ленинграда и жертв Холокоста. В церемонии участвовали мэр Иерусалима Моше Леон, дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана и Молдовы.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).