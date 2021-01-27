Эксперт: IT-гиганты знают о гражданах больше государства

27.01.2021, 21:18, Новости дня

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Президент в своей речи отметил непомерно возросшее влияние транснациональных цифровых гигантов на глобальные политические и экономические процессы в мире. Властям разных стран пора взять IT-гигантов под свой контроль. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев, комментируя онлайн-выступление Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«IT-гиганты с помощью специальных алгоритмов навязывают один контент и блокируют другой, и за счет этого могут уже влиять не только на коммерческие предпочтения, но и на образ мыслей своих пользователей. Ведь они знают о гражданах разных стран порой больше, чем власти этих стран. И это влияние сильно выросло во время пандемии», – считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов РФ Александр Журавлев.

«США, многие страны Евросоюза, Турция в прошлом году усилили регулирование интернет-платформ в своих сегментах Сети. Среди принятых мер – не только зачистка Сети от деструктивного контента, но и пресечение необоснованной онлайн-цензуры, которую позволяют себе эти платформы. Кроме того, власти стараются создать конкурентные условия внутренних IT-рынков, чтобы защитить персональные данные своих граждан. Наконец, власти добиваются от гигантов правильной оплаты налогов», – напоминает эксперт.

«Россия тоже модернизирует свое законодательство для регулирования этих платформ по модели других государств. Наши власти обоснованно требуют соблюдения национального законодательства, соблюдения прав человека. Еще одна задача – локализация юридических офисов. То есть надо добиться, чтобы IT-корпорации открыли у нас полноценные филиалы, обладающие полномочиями для диалога с нашими ведомствами, а не просто торговые представительства. Тогда начнется их взаимодействие с нашим государством в правовом поле», – отметил Журавлев.

Среди мер, которые сейчас находятся «в работе», собеседник назвал развитие законодательства о защите персональных данных россиян. «Мы подняли штрафы для интернет-платформ за деструктивный контент и ввели законодательную возможность замедления их трафика. Но последнее – это крайняя мера. К ней лучше прибегать только в случае упорного отказа соблюдать наши законы. Нужно разработать еще и более мягкие технические меры, аналогичные тем, которые США применяли к Tik-Tok: запрет скачивать приложение (marketplace), запрет его обновления, ограничение услуг хостинга», – перечислил эксперт.

В качестве примера Журавлев привел правила о контроле за соцсетями, принятые недавно в Турции и в Евросоюзе:«Давайте сравним наше законодательство в этой сфере с регламентом, принятым в ЕС под аббревиатурой GDPR – (General Data Protection Regulation)».

«Конечно, нам есть куда стремится – как с точки зрения создания прозрачного оборота персональных данных, так и наказаний за нарушение установленного порядка. Безусловно, необходимо еще начать регулировать алгоритмы, которые используют платформы. Эти алгоритмы должны стать прозрачными, чтобы не подталкивать скрытно пользователя к определенным решениям. Таковы и требования европейцев. Кроме того, государству надо экономически стимулировать отечественных игроков этой отрасли, чтобы они могли на равных состязаться с IT-монстрами», – подчеркнул эксперт.

Журавлев напомнил, что в прошлом году по инициативе Путина в РФ были предоставлены налоговые льготы российским разработчикам ПО. «Теперь надо выработать меры поддержки и для всех бизнесменов, которые захотят использовать отечественные IT-платформы. Также надо помочь российским разработкам в области искусственного интеллекта, видеохостинга», – подытожил Журавлев.

Напомним, президент Владимир Путин в своем онлайн-выступлении в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, указал на непомерную роль, которую в современном обществе начинают играть IT-гиганты. Президент отметил, что транснациональные цифровые платформы в США пытаются «грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, … ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать».

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что комиссия по информационной политике Совета Федерации готовит заявление о необходимости быстрого создания и развития отечественных интернет-платформ в условиях, когда зарубежные IT-гиганты перешли к политике диктата в отношении интернет-контента.

Газета ВЗГЛЯД накануне писала о докладе «Международная конкуренция и лидерство в цифровой среде», который подготовил Валдайский клуб. В нем подробно разбирается проблема охватившего мир нового вида колониализма – «цифрового».