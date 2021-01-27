 

Мерзкий папаша – Личное мнение

27.01.2021, 21:16, Разное
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Вот вы вопите: «ОМОНовец пнул ногой в живот бабушку!» А я тут зашла в Инстаграм Джигана (точнее, в сториз) — и боец, по сравнению с жирным недорэпером, показался мне милым шалунишкой.


Фото: Соцсети  

В тех сториз я увидела, как Джиган толкнул дочь — девчушку лет 5 — ногой в бассейн.

Неуклюжий, милый ребёнок не умеет плавать, стоит на краю бассейна, колеблется — прыгать или нет.

Представили картину?  

А теперь представьте: мерзкий папаша подходит сзади и толкает малышку ногой в воду. В воде стоит силиконовая мамаша и ржёт. Отец ржёт тоже. Ржёт таким особенным быдло-смехом, присущим гопоте из зассанной подворотни.  

Я сознательно не публикую это отвратительное видео: мне очень жаль девочку, и я не хочу, чтобы кадры, на которых грубый болван толкает её ногой в воду, навсегда остались в памяти Интернета.

Пусть это видео исчезнет без следа в виртуальном пространстве. Только вот, увы, след на психике ребёнка и эта, и, уверена, многие другие ситуации оставят навсегда.   И хорошо, если только след, а не зияющую, незаживающую рану — следствие такого отношения папы к женщинам и девочкам.  

Лицо жены Джиган называет мордой и ржёт. Ему смешно.

Дочь на отдыхе обзывает свинотой. Ругается при детях отборным матом. И ему — опять же! — смешно.

Ребёнок, который боится плавать, летит толчком его жирной ноги, в воду. А он уссывается, вместе со своей недалёкой, привыкшей к публичным унижениям женой.  

Кем вырастет эта девочка? Какими глазами будет смотреть на мир, на мужчин, на себя? Задумайтесь на минутку. Представили? Грустно?  

Вот и мне: и грустно, и жалко девочку очень, и больно за неё.

Уверена: девочек имеют право ругать только мамы, а папы должны обожать, боготворить и всегда защищать своих дочек, но никак не толкать ногами в воду. Ступне отца нет места на теле ребёнка, ни при каких обстоятельствах.

  Умный папа всегда балует дочку, никогда её не наказывает и ни в коем случае не унижает, даже в шутку.

  Согласны? Почему?

  

Источник: Лена Миро



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