Жизненно важные органы не задеты: врачи спасли жизнь TikTok-блогеру, отпилившему себе голову бензопилой ради лайков

27.01.2021, 21:11, Разное

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Омские врачи успешно спасли жизнь 17-летнему TikTok блогеру, известному под псевдонимом mariano7779. Молодой человек недавно отпилил себе голову бензопилой, восприняв всерьёз шуточный челлендж.

Юноша сделал это в прямой трансляции и затем ещё несколько минут бегал вокруг камеры, напугав зрителей. Вскоре сервис заблокировал его аккаунт и пообещал добавить в правила пункт, запрещающий появляться в кадре с бензопилами.

В областном Минздраве отметили, что операция не оказалась слишком сложной – хотя молодой человек и остался без головы, жизненно важные органы не пострадали. Рассматривался вариант применения донорской головы, но в конечном итоге врачи решили пришить прежнюю, вся операция заняла около 20 минут.

«При редком использовании того или иного органа или даже целой части тела… Она впадает в состояние естественного анабиоза, как бы консервируется организмом. Поэтому потом крайне легко восстановить нарушенные связи, во многом операция была косметической», – рассказал один из специалистов в интервью ГТРК «Иртыш».

Уже через неделю юноша вернётся к блогерству, если сервис согласится разблокировать его аккаунт.

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