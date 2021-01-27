Мнение: Фривольный логотип в Петербурге, Германия страдает от санкций и Суперджет на половине рынка

27.01.2021, 20:52, Разное

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1. К вопросу о том, почему в каждом пиар-отделе должен быть в наши дни хороший специалист по интернет-мемам. В Петербурге выбирают логотип общественного транспорта. В народном голосовании безоговорочно лидирует первый вариант — два скрещенных символа мужского начала:

http://orgp.spb.ru/выбор-логотипа/

Причина выбора пользователей понятна — аналогичную символику использует популярная в России субкультура гачимучи, низкобюджетной физкульт-содом эротики. В интернете уже появились предложения снабдить петербургских кондукторов стильной кожаной формой из чёрных полосок с металлическими кольцами. Также добровольцы накодили робота, который следит за количеством голосов, чтобы можно было устроить скандал, если организаторы попытаются сжульничать, сместив фривольный логотип с нынешнего первого места.

2. Преемник Ангелы Меркель по правящей партии хорошо понимает, что антироссийские санкции невыгодны Германии. Об этом же говорят и экономисты. К сожалению, почти половина немцев находится под влиянием американской и «зелёной» пропаганды:

https://lenta.ru/news/2021/01/22/ydar/

Санкции Евросоюза против России ударили по немецкой экономике. Больше всего пострадали машиностроительная, автомобильная и химическая отрасли. Об этом говорится в исследовании, проведенном Мюнхенским институтом экономических исследований (Ifo).

Организация опросила 862 компании из ФРГ. Выяснилось, что санкции привели к дополнительным бюрократическим издержкам, которые замедлили ведение бизнеса с Россией. Около половины участников опроса уверены, что отмена санкций была бы им выгодной. При этом фирмы из восточных федеральных земель ФРГ понесли больший урон, чем компании из западной части страны.

Более половины респондентов высказалась за завершение строительства газопровода «Северный поток-2», 48 процентов выступили против этого:

https://profile.ru/news/abroad/preemnik-merkel-nazval-rossiyu-protivnikom-germanii-603601/

Новый председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет, которого многие эксперты считают преемником Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, раньше подвергался критике за свое положительное отношение к России. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия немецкий политик озвучил совсем другую позицию.

«Россия во многих отношениях является противником, но все же остаются важные темы, для решения которых мы нуждаемся в России», – заявил он. К их числу относятся международные соглашения по климату и урегулирование ряда конфликтов за рубежом, например в Ливии. Он также подчеркнул, что газопровод «Северный поток – 2» остается экономически необходимым Германии. «То, что мы получаем газ из России, является реальностью на протяжении 50 лет, так это было и во времена холодной войны. И это будет необходимо в обозримом будущем», – подчеркнул Лашет.

3. Сухой Суперджет 100 занял половину внутреннего рынка региональных авиаперевозок:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/novaia-realnost-superdjet100-otobral-polovinu-neba-u-inomarok-60098d8571e18a0f61e6334d

«Роль SSJ-100 во внутренних авиаперевозках постоянно растет. Сочетание вместимости, дальности и комфорта лайнера оптимально для региональных маршрутов. Согласно данным Транспортно-клиринговой палаты, в России в 2019 году на SSJ-100 пришлось свыше 51% суммарного пассажирооборота, выполненного на всех гражданских региональных реактивных и турбовинтовых самолетах».

То есть в классе региональных самолетов, не только реактивных, но и турбовинтовых, Суперджет уже занимает более половины рынка. Да, есть еще и магистральные перевозки, которые занимают основную долю пассажиропотока. Они осуществляются на импортных самолетах Boeing 737 и Airbus A320. Но Суперджет и не создавался для конкуренции в этой самой массовой нише, он не для этих целей, а вот свою задачу он выполняет хорошо – постепенно отвоевывая наше небо у импортных лайнеров.