 

Мозамбик признан мировым лидером по сокращению выхлопов углекислого газа и борьбе за права чернокожих

27.01.2021, 20:51, Разное
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Комиссия ООН по борьбе с глобальными проблемами вручила правительству Мозамбика премию за выдающийся вклад в борьбу с вызовами, стоящими перед человечеством в XXI веке. За последний год страна сократила выбросы CO2 в атмосферу на рекордные 84%, также там отмечен самое низкое в мире число случаев дискриминации чернокожих по расовому признаку. 

Представитель ФРГ в ООН Клаус-Мария Цуршвейк отметил, что в мире, стоящем на краю гибели из-за глобального потепления и расизма, такие страны, как Мозамбик, являют собой вдохновляющий пример для других государств. За 2020 год в Евросоюз въехало свыше 1,5 млн. специалистов по экологии и членов движения BLM из Мозамбика, а в следующем году их количество планируется повысить до 2,5 млн. 

По мнению немецкого дипломата, мир был бы гораздо более справедливым, безопасным и приятным для жизни местом, если бы все страны были такими же, как Мозамбик.

 «Пока Германии предстоит проделать немало шагов, чтобы приблизиться к идеалу. Перед нами остро стоит вопрос ликвидации промышленного производства, перехода на солнечную энергию, борьба с угнетением чернокожих и многие другие. Наши старшие братья из Мозамбика могли бы многому научить немцев. В ближайшее время мы примем закон, по которому жители этой страны смогут селиться в домах немецких семей и своим примером учить их жить по-новому», – сказал Цуршвейк.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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