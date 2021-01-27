 

УЕФА подтвердил проведение Евро 2020 в 12-ти городах

27.01.2021, 20:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Союз европейских футбольных ассоциаций не будет менять формат проведения чемпионата Европы 2020, перенесенного из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года. Об этом сообщает сайт УЕФА.

“УЕФА намерен провести Евро 2020 в 12-ти первоначально запланированных городах. Евро – это ведущее соревнование по футболу для национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового развития футбола”, – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

В то же время, из-за пандемии COVID-19 решение о присутствии зрителей на матчах чемпионата Европы 2020 Союз европейских футбольных ассоциаций примет в начале апреля. Чеферин настроен оптимистично.

“Важно дать городам–организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне–июле. Болельщики – это большая часть того, что делает футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для маневров, чтобы как можно быстрее вернуть их на стадионы”, – отметил президент УЕФА.   

В январе, в интервью изданию Münchner Merkur/tz глава правления футбольного клуба “Бавария” (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге сообщал, что из-за пандемии коронавируса в УЕФА раздумывают над возможностью проведения Евро 2020 в одной стране. В организации отказалась комментировать слова Румменигге.

УЕФА рассматривают четыре возможных сценария допуска болельщиков на матчи чемпионата: полные трибуны, 50–100% заполняемости, заполняемость в 20–30% и вариант проведения матчей без зрителей. 

Изначально чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Финал турнира должен пройти на лондонском стадионе “Уэмбли”. УЕФА 17 марта принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

Как информирует сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

На чемпионате Европы в группе “С” Украина стартует 13 июня, соперник – Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро 2020 21 июня игрой против сборной Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группе, автоматически классифицируются в 1/8 финала турнира. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (согласно общему рейтингу сборных при жеребьевке финального раунда), которые займут на групповом этапе Евро 2020 третье место.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Путин: Испорченные отношения с Украиной не связаны с Крымом

25.07 / Риск смерти снижает растительная диета с высоким содержанием белка

04.10 / “Мир переживает сумасшедшие революционные времена”. Зеленский поздравил учителей с праздником

03.11 / Адвокаты Деппа назвали «ущербным» решение лондонского суда по иску против таблоида The Sun

13.08 / Российский истребитель перехватил американский самолет над Баренцевым морем

29.06 / Чуров назвал тройное голосование россиянки в Израиле провокацией

16.09 / Российский Су-27 перехватил патрульный самолет ВМС США над Балтикой

16.09 / К образовательному проекту Мемориала “Бабий Яр” присоединились 17 школ

27.11 / АМКУ оштрафовал мать нардепа Ефимова из-за покупки “вертолетной площадки Януковича” без разрешения

17.11 / Путин заявил, что Россия вместе с Турцией будет контролировать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска