 

Мнение: Очень раскаиваюсь и прошу прощения. Я больше так не буду

27.01.2021, 20:40, Разное
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СК РФ продолжает в "белорусском стиле" выкладывать видео с извиняющимися участниками массовых беспорядков 23 января.
Среди задержанных и извиняющихся, Тик-Ток блогер Лакеев пинавший машину ФСБ.


Загребли героя на территории "Тик-Ток Хауса".

Задержание в Новосибирске.

Официальная статистика по уже возбужденным уголовным делам.

Источник: Colonel Cassad



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