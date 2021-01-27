Мнение: Очень раскаиваюсь и прошу прощения. Я больше так не буду
27.01.2021, 20:40,
Разное
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СК РФ продолжает в "белорусском стиле" выкладывать видео с извиняющимися участниками массовых беспорядков 23 января.
Среди задержанных и извиняющихся, Тик-Ток блогер Лакеев пинавший машину ФСБ.
Загребли героя на территории "Тик-Ток Хауса".
Задержание в Новосибирске.
Официальная статистика по уже возбужденным уголовным делам.
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Источник: Colonel Cassad
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