Мнение: Убивайте всех!

27.01.2021, 20:38, Разное

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Иду сейчас по хронологии своих постов 2014 года – с разницей в 7 (уже!) лет. Очень интересно смотреть, как росло напряжение. Вот еще мой пост ровно 7 лет назад, от 27 января 2014 года:

“Я всегда подозревал, что по сравнению с иными “духовными отцами росоппозиции” (лидеров у нее, как известно, нет) даже Путин – это просто мирный ягненок. И вот очередное подтверждение – каминг-аут совершил Михаил Делягин (на вид – добродушный пузатый очкарик; как обманчива внешность!)

Брутальный Михайла “во первых строках письма” сразу предложил сметать киевский Майдан… “Шилкой”. По-современному, дескать. И, конечно, гневно обрушился на тютю Януковича, который никак не может решиться на это простейшее и само собой разумеющееся действие.

Видали? Парень – социалист “и немножко националист”, мечтает о дружбе и равенстве “как при СССР”, только еще лучше. И вот такие они практически все.

А вы еще спрашиваете, почему у российского протеста нет лидеров? Да вот поэтому…” (2014)

Кстати, эта идея – что демонстрантов надо валить из пулеметов, выжигать напалмом или забрасывать минами из минометов – вообще очень характерна для российских “охранителей”. Недавно еще смотрел свой ЖЖ от 2004 года (год первого Майдана) – и там тоже уже кипели обсуждения на эту тему, от Кенигтайгера и Хельдара, с теми же дикими требованиями – “Сжечь! Расстрелять! Задушить!” Иной раз поражаешься, какая же хтонь плещется за фасадами иных тихих очкариков и благообразных господ…

По наводке читателя попал недавно на довольно длинное обсуждение в своем же ЖЖ, но 2005 года, этакого “скандала в благородном семействе”. Небезызвесный в прошлом ЖЖист Аммосов пришел по приглашению (тогда же, в 2005 году) на день рождения некой Лизы, тоже ЖЖистки, где уже собралась большая компания – и там обнаружил, что среди гостей имеются также другие известные ЖЖисты – Хельдар и Кенигтайгер. Взволнованный Аммосов вскочил со своего места и обратился к Лизе с требованием удалить “этих двух”, сказав, что в противном случае он будет вынужден уйти сам. Причина – то, что кто-то из них двоих (скорее всего, Кенигтайгер) написал до этого нашумевший пост в ЖЖ, в котором как раз и предлагал расстреливать всех демонстрантов и вообще “бунтовщиков”, смеющих выходить против законной власти, из пулеметов, а еще лучше – обозначить “сектора обстрела” и накрывать всех залпами минометов. Причем сам Кенигтайгер изъявлял готовность лично и в любой момент определять эти самые сектора, а также – заряжать минометы. При этом он же призывал не смущаться тем, что, дескать, “в толпе могут быть женщины и дети”, а также случайные прохожие – это, дескать, вполне допустимые потери. И его в этом поддерживал и пресловутый Хельдар, называющий себя “левым” и “сталинистом”.

Так что Аммосов (сам довольно субтильный субъект) имел основания для возмущения, шумиха вокруг того поста была в самом разгаре. ЖЖистка Лиза, однако, отказалась “выбирать” по принципу “я или они” – и в итоге Аммосов со скандалом покинул компанию, “испортив праздник”, а после еще и в сердцах самовыпилился из ЖЖ (потом, конечно, восстановился).

Собственно, я обо всем этом читал в своем блоге 2005 года, поскольку я, оказывается, узнав все обстоятельства истории, безоговорочно поддержал Аммосова (не будучи лично знакомым ни с одним из персонажей) – и вся кампания пришла “окончательно выяснять отношения” ко мне в журнал. Да, были времена!

Надо сказать, что и в 2005 году отношение к людям, заявляющим о готовности убивать массово, в том числе женщин и детей, было довольно равнодушным; к Аммосову в основном отнеслись как к нелепому фрику, поднявшему бурю в стакане из-за какой-то ерунды.

В принципе, неплохой сюжет для романа.