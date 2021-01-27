Ученые: Травмы скелетов средневековых рабочих в Англии подтверждают социальное неравенство

27.01.2021, 20:36, Разное

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Команда ученых, представляющих Кембриджский университет, после проведенных раскопок в Великобритании обнаружила травмы на скелетах средневековых рабочих. Повреждения и переломы больше встречаются среди ремесленников, по сравнению с другими слоями населения, что подтверждает социальное неравенство.

Согласно опубликованному в American Journal of Physical Anthropology исследованию, археологические работы проводились в Кембридже в трех разных местах: на территории кладбища рядом с благотворительной больницей Иоанна Богослова, где были захоронены останки бедных и неизлечимо больных; кладбище монастыря августинцев для богатых жителей и представителей духовенства; кладбище, принадлежавшем местной церкви, где хоронили рабочих.

Выявленные 314 скелетов датированы 10-14 веками. В это время Кембридж являлся провинциальным городом, где проживали ремесленники, торговцы и рабочие. Применение рентгеновского анализа позволило выяснить, что переломы имели 44% рабочих в отличие от 32% богатых и 27% неизлечимо больных и бедных. По версии ученых, люди, погребенные на кладбище для рабочих, долгое время занимались тяжелой ручной деятельностью с 12 лет. У обычных рабочих был более высокий риск получения травм по сравнению с монахами или пациентами больниц, считает Дженна Диттмар, представляющая факультет археологии университета.

Повреждения, которые были получены в результате физического насилия, были выявлены у 4% останков. Так, после исследования скелета пожилой женщины из приходского кладбища исследователи обнаружили, что она при жизни получала неоднократные переломы челюсти, ребер, позвонков и стопы. До смерти эти повреждения зажили, что может говорить о том, что полученные при жизни травмы – возможные признаки домашнего насилия.

Самые серьезные повреждения кембриджские специалисты нашли у одного из монахов – бедренные кости служителя были сломаны, вероятно, в результате аварии с тележкой. Подобные травмы сейчас встречаются у тех, кто пострадал из-за ДТП. Доктор Диттмар заключила, что тяжелые травмы были характерны для всех представителей социального спектра.

Источник: onlinelibrary.wiley.com