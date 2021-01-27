Ученые КФУ купили 30 мышей за 1 млн рублей для тестирования вакцины от COVID-19

27.01.2021, 20:36, Разное

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Учёные Крымского федерального университета им. Вернадского купили 30 генно-модифицированных мышей за 1 млн рублей для тестирования собственной вакцины от COVID-19. Грызуны позволят получить максимально точные данные о действии лекарства и возможных побочных эффектах.

Доктор медицинских наук и заведующий кафедрой патофизиологии Анатолий Кубышкин рассказал, что университет уже подписал договор на доставку 30 особей, заражённых коронавирусной инфекцией. Эти мыши отличаются от обычных грызунов очень схожей реакцией на заболевание и, как и у человека, у них может развиваться пневмония. Подопытных пришлось заказывать за рубежом. Именно поэтому в настоящее время мышей транспортируют в Крым, где и будут проведены все необходимые экспертизы и исследования. В частности изучено влияние российской вакцины и возможные побочные эффекты.

Пока генно-модифицированные грызуны транспортируются, учёные из КФУ продолжают испытания на кроликах. Несмотря на внешнее сходство симптомов с человеческими, у этих животных неспецифическая реакция и поэтому не удаётся получить точных данных.

Источник: crimea24.tv